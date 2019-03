近年NBA不斷遭批軟蛋聯盟　裁判吹罰尺度成主因？

▲裁判吹罰尺度成聯盟偏軟主因。(圖/CFP)



近年NBA不斷被人批評是軟蛋聯盟,最主要就是球員間的碰撞不如過往,這除了球風改變,主要進攻多在外線投射之外,裁判的尺度也間接影響了球員之間的表現,似乎也成了現今聯盟偏軟的主因。

裁判一直以來都是為了確保球賽能順利進行,並且讓戰局更加公正的重要角色,在過去主打內線進攻時代,球員間的碰撞超級激烈,但只要在合理的碰撞範圍也沒有任何故意使對手受傷的情形,裁判往往都會讓球員去競爭而不做過多干預,許多球迷進場也都為了看兩隊之間的碰撞,甚至在最後關鍵時刻雙方的拼鬥也相當熱血。

