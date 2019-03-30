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近年NBA不斷遭批軟蛋聯盟　裁判吹罰尺度成主因？

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▲NBA裁判。（圖／CFP）

▲裁判吹罰尺度成聯盟偏軟主因。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

近年NBA不斷被人批評是軟蛋聯盟，最主要就是球員間的碰撞不如過往，這除了球風改變，主要進攻多在外線投射之外，裁判的尺度也間接影響了球員之間的表現，似乎也成了現今聯盟偏軟的主因。

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裁判一直以來都是為了確保球賽能順利進行，並且讓戰局更加公正的重要角色，在過去主打內線進攻時代，球員間的碰撞超級激烈，但只要在合理的碰撞範圍也沒有任何故意使對手受傷的情形，裁判往往都會讓球員去競爭而不做過多干預，許多球迷進場也都為了看兩隊之間的碰撞，甚至在最後關鍵時刻雙方的拼鬥也相當熱血。

隨著時代改變，勇士掀起的三分浪潮後，現今球風都以外線投射為主，少了過往的強力碰撞，讓許多人都認為NBA過於軟蛋，不過除球風之外，裁判也成了聯盟偏軟主因。30日勇士對決灰狼的比賽，雙方激戰到延長賽，原先衛冕軍有機會贏下比賽，不料裁判卻2度搶戲，在5秒內連續吹出對勇士不利的哨音，最終毀了比賽，《BleacherReport》更不客氣在推特上嗆是本季最荒謬的結局，連當事人杜蘭特(Kevin Durant)在賽後也不怕罰錢直接開嗆。

這場的爭議性吹罰，就凸顯了裁判的尺度，完全影響到球員的表現，身為職業球員自然都會想要拿出最好的身手去與對手競爭，但一共就只有6次犯規機會，現在哨音卻相當離譜甚至過於嚴格，都會導致他們打起球來相當綁手綁腳。另外又有像哈登(James Harden)那樣善於製造犯規球員，在球員無法拿捏裁判尺度得情況下，造成惡性循環間接導致整個聯盟打球變得不如以往激烈，也才會不斷遭到批評。

關鍵字： NBA勇士
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