未登錄行蹤被禁賽非服用禁藥　桃園市體育局長莊佳佳哽咽說明

▲莊佳佳哽咽說明未登錄行蹤被禁賽情事。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「是未登錄行蹤被禁賽，並非服用禁藥！」桃園市新任體育局長莊佳佳針對外傳她因涉禁藥遭禁賽，29日於體育局公開說明中泣訴表示，她於參加國家代表隊集訓，未被權責單位告知須「登錄行蹤」，以致被認為行蹤通報不實，所以沒有檢測紀錄，並不是服用禁藥，現已積極向跆拳道協會申訴，也向鄭文燦市長說明。

莊佳佳說，她自2017年2月開始，進入跆拳道國家隊專注訓練，她完全不曉得已被列為藥檢行蹤登錄的選手，到下半年，中華台北跆拳道協會通知她，已被WADA(世界反運動禁藥組織)飛行藥檢小組追蹤的訊息，要她提供行程配合協會做行蹤登錄的動作。

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因第一次收到飛行禁藥小組檢測通知是在2017年9月，但當天人在高雄處理課業無法抽身，也不想讓尿檢人員等待，沒有趕回桃園。第二次是同年11月飛行檢測人員到家中，她全程配合尿液檢測。

莊佳佳認為，就是只有這兩次的尿檢通知，對於前半年被認為兩次行蹤通報不實，她完全沒有收到相關的通知，直到2018年12月，才得知自己被禁賽。目前也提出申訴，希望世界跆拳道聯盟能夠讓她有機會出賽再為台灣爭光，也會加強宣導檢測的重要性及嚴重性，提醒各單項協會和選手們更謹慎因應。

莊佳佳在說明遭禁賽的經過，以及為何被禁賽的內容，說到一半時情緒激動語帶哽咽，強調自已沒有服用禁藥，表示一般跆拳道選手會有禁藥問題，都是因為體重問題服用利尿劑，但體重一向不是她的問題，所以不可能有禁藥問題。