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小時也看日職　王柏融欣賞鈴木一朗、松井秀喜

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▲▼北海道日本火腿隊開幕賽前一天練球,王柏融與隊友近藤健介聊天。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融與隊友近藤健介聊天。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

北海道火腿29日在札幌巨蛋進行開幕戰，球團推出熱騰騰的觀戰手冊，特別專訪剛加盟的「台灣大王」王柏融，他也難得提到小時候欣賞的偶像，「除了台灣職棒，也會關注日本職棒，當時鈴木一朗、松井秀喜，都是自己所嚮往的對象。」

王柏融先前受訪也曾透露，身為右撇子的他是因為鈴木一朗練了左右開弓，久了之後，發現自己比較喜歡左打，便一直沿用至今。

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談到小時候打棒球的契機，王柏融透露，因為自己小時候外向好動，總是喜歡往外跑，在老師建議下，把專注放到運動上，也因此接觸到棒球，進而成為喜好，將它視為夢想。

成為中職首位透過旅外球員制度轉戰日本的選手，王柏融指出，台灣的棒球不錯，但現在也很開心有機會能夠效力日職，對於兩邊環境有何不同，他說：「雖然某些部分不太一樣，但基本的東西都是相同的，自己還是保持一貫態度與想法。」

春訓期間曾遇到下半身緊繃不適狀況，王柏融說，自己每天仍抱持「必死決心」，認真投入練習，維持一樣的訓練。記者最後問到現在被媒體稱為「台灣的大王」一事，王柏融笑說，「其實不會太在乎。」對於球迷能夠到場加油，他也感到相當開心。

關鍵字： 日職札幌北海道火腿鈴木一朗王柏融松井秀喜
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