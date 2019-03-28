台壽保與南華大學首度交手　興農牛隊友變教練相見歡

體育中心／綜合報導

台中市台灣人壽成棒隊27日與南華大學棒球隊進行熱身賽，為4月中登場的春季聯賽暖身，是兩隊成軍以來首次交戰，台壽保在前八局取得領先，可惜9局下被南華大學逆轉而落敗，兩隊在比賽過程中所發生的失誤或是守備上的瑕疵，都成為兩隊賽後檢討得失的收穫。

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春季聯賽賽制，社會甲組與大學甲組在預賽時分屬不同組別，除非進到複賽或是資格賽才有交戰的機會，在去年所有的業餘賽事中，兩隊都並未有交戰的機會。

▲台灣人壽成棒隊與南華大學棒球隊熱身賽。（圖／台壽保成棒提供）

熱身賽邀約主要是大專盃賽事期間，目前擔任南華大學總教練蔡仲南與台壽保總教練廖剛池在台體大相遇時所促成，開打前廖剛池特別詢問了南華大學棒球隊的成軍過程及練球環境。

南華大學棒球隊今年成軍第三年，目前球隊陣中最資深的就是大三生，南華大學在成立棒球隊時，以同一體系的普門中學為班底成軍，成立初期就由當時在普門中學棒球隊擔任教練的蔡仲南負責籌組，南華大學棒球隊就是在蔡仲南全程參與下誕生。

南華大學棒球場設備完善，除了一個具有夜間照明設備的球場外，還設有一座小球場、室內練習場及重訓室，因為有完善的硬體設備，所以近兩年也吸引韓國職棒KT巫師隊固定到校進行一個月的春訓。

為了補強球隊教練團實力，除了蔡仲南與昔日隊友郭建瑜兩名教練外，去年底還網羅了約滿離開職棒界的前牛隊隊友許國隆加入，在堅強教練團陣容帶領，除了在去年選秀時，大二選手翁瑋均成功被選入職棒隊，成軍才三年的南華大學棒球隊更是在今年成功闖進大專盃的四強賽。

▲台灣人壽成棒隊與南華大學棒球隊熱身賽。（圖／台壽保成棒提供）

賽後昔日同為興農牛隊隊友們特別合影留念，2002年蔡仲南加入興農牛隊時的投手教練就是台壽保成棒隊總教練廖剛池，羅松永是當時的隊友，2005年許國隆與鄭達鴻加入牛隊。

目前同在南華大學擔任教練的郭健瑜則在2009年加入興農牛隊，林英傑於2009年加入興農牛隊時蔡仲南還是隊友，2010年時蔡仲南成為他的投手教練。昔日隊友同聚一堂，討論的話題則都已經是如何幫助旗下的選手成功地增進球技，可以往最高殿堂去前進。

廖剛池特別叮嚀蔡仲南，如果隊上有優秀的選手，在挑戰職棒前也可以推薦進入台壽保磨練，讓棒球好手可以繼續有棒球舞台可以發揮。

▲台灣人壽成棒隊與南華大學棒球隊熱身賽。（圖／台壽保成棒提供）