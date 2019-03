大都會續約新科賽揚　迪格隆5年1.375億美元含不可交易條款

▲迪格隆(Jacob deGrom)與大都會達成續約共識。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

上季投出生涯年摘下生涯首座賽揚獎,迪格隆(Jacob deGrom)卻遲遲等不到續約,就連隊友辛德賈德(Noah Syndergaard)都看不下去。就在辛德賈德幫隊友喊話的隔天,《The Athletic》記者羅森索爾(Ken Rosenthal)報導,大都會與他達成5年1.37億美元共識,其中還包含不可交易條款。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

羅森索爾表示,這筆合約中包含2019年的1700萬美元薪資,嚴格來說新合約是4年1.205億美元,其中包含完整的不可交易條款,以及2022年球員選擇權,2024年球團選擇權。

DeGrom agreed to new, five-year, $137.5M contract with #Mets, sources tell The Athletic. Covering 2019 to ‘23 with club option for ‘24. Opt-out after ‘22. Deal first reported: @MartinoNYC.