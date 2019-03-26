大都會續約新科賽揚　迪格隆5年1.375億美元含不可交易條款

▲迪格隆（Jacob deGrom）與大都會達成續約共識。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

上季投出生涯年摘下生涯首座賽揚獎，迪格隆（Jacob deGrom）卻遲遲等不到續約，就連隊友辛德賈德（Noah Syndergaard）都看不下去。就在辛德賈德幫隊友喊話的隔天，《The Athletic》記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，大都會與他達成5年1.37億美元共識，其中還包含不可交易條款。

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羅森索爾表示，這筆合約中包含2019年的1700萬美元薪資，嚴格來說新合約是4年1.205億美元，其中包含完整的不可交易條款，以及2022年球員選擇權，2024年球團選擇權。

DeGrom agreed to new, five-year, $137.5M contract with #Mets, sources tell The Athletic. Covering 2019 to ‘23 with club option for ‘24. Opt-out after ‘22. Deal first reported: @MartinoNYC. — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) 2019年3月26日

2014年國聯新人王得主迪格隆，上個賽季投出生涯最佳217局、1.70防禦率以及269次三振，雖然自家打線不幫忙僅讓他拿下10勝9敗，但他的壓制力有目共睹，賽季後依舊收下生涯首座國聯賽揚獎。

各隊都趕在開季前，提前與自家球星談妥延長合約，近期完成續約的包括太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）、紅襪左投薩爾（Chris Sale）、光芒美聯賽揚得主史奈爾（Blake Snell）、費城人諾拉（Aaron Nola）以及洋基的史華連諾（Luis Severino）都在先前完成續約。

其中天使與當家球星楚特（Mike Trout）的破紀錄12年4.3億美元續約最備受矚目。雖然2011年登上大聯盟以來僅有2014年幫助球隊打進季後賽，但27歲的他生涯8個賽季打擊三圍高達.307/.416/.573，平均每162場貢獻37轟、99打點的成績無疑是聯盟最強打者，7度入選全明星，2012年至今只有1次美聯MVP票選跌出前2，其中2014、2016年拿下兩座MVP，說服球團端出史詩級合約。