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陳建州：如果球迷想要「俠獸連線」　夢想家就去爭取！

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▲▼林志傑、蘭佩。（圖／CFP）

▲林志傑。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／台北報導

由於CBA台港澳球員限制增加，合約即將到期的「廣廈隊魂」林志傑接下來動向，引發熱烈討論，其中引發球迷最多聯想的就是隸屬於ABL聯盟的寶島夢想家。領隊陳建州表示，如果球迷想要「俠獸連線」，他個人絕對樂觀其成，不過一切還得看林志傑本人意願，以及夢想家球團股東的想法。

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中國CBA在2018-19賽季新增了台港澳球員的限制，每一支球隊僅能有1名台港澳球員，目前有合約在身得以延續行使合約，也因此浙江廣廈才能夠一次擁有林志傑與劉錚兩人。不過這位37歲「隊魂」合約在本季結束後到期，將無法適用舊規則，考慮到年紀問題，他的下一步備受兩岸球迷關注。

關於PTT等網路平台討論最熱烈的話題，林志傑下一站是否為寶島夢想家，領隊陳建州表示，球迷能第一個想到夢想家，對於球團來說就是一種肯定，但不論是林志傑還是夢想家，都正在為季後賽而奮鬥，雙方還沒有正式的討論。

「夢想家是支傾聽球迷意見的球隊，球迷懷念白館時期的『俠獸對決』，想要看田壘、林志傑『俠獸連線』，兩地季後賽結束後我們再安排會面，好好的談。」陳建州說道，「不過當然是以林志傑本身的意願為優先，這一切都要等球季結束後再討論。以上僅是我個人的觀點，還必須與球團、股東們討論。」

陳建州表示，相信以林志傑目前的身體狀況，合約到期後仍會有許多CBA球隊爭取，但如果他想要回到台灣打球的話，夢想家絕對給予最完善的照顧，「有些事情錯過了，就會是永遠的遺憾，台灣的球迷值得『俠獸連線』這樣的夢幻組合，我絕對樂觀其成。」

▲▼陳建州。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家領隊陳建州。（圖／寶島夢想家提供）

▲▼寶島夢想家總經理，張憲銘。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家總經理張憲銘。（圖／寶島夢想家提供）

▲▼2019.02.23 夢想家vs澳門戰狼，田壘、陳世念、鄭瑋、吳永盛、葛萊斯（Tevin Glass）。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家看板球星田壘。（圖／寶島夢想家提供）

身為過去台啤的看板球星，林志傑2008年賽季結束後決定挑戰西進，當時還是台啤副領隊的陳建州全程陪同，兩人至今都保持聯絡。總經理張憲銘也相當支持網羅林志傑，他表示，每年的Be Heros經典傳承賽都有在合作，不過現在夢想家、林志傑都專注於各自的季後賽，暫時還沒有這方面的接觸。

夢想家歷經創隊第一年的失利後，本季大動作找來田壘、李學林、陳世念助拳，加上3名外援搭配得宜，以頭號種子身份隊史首次闖進季後賽，首戰31日彰化體育館對決泰國莫諾吸血鬼。

2017年浙江廣廈季後賽首輪出局，球團認為「廣廈欠林志傑一個冠軍」，向35歲的他提出2年合約。儘管本季受到球團保護，場均出賽時間19.4分鐘寫下生涯新低，但林志傑仍有7.3分、2.2籃板、1.8助攻的輸出，證明身手依舊，也幫助球隊在首輪季後賽淘汰浙江金牛挺進次輪，將對上周儀翔所效力的新疆飛虎。

關鍵字： ABL林志傑寶島夢想家陳建州CBA浙江廣廈旅外台將
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