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克蕭模擬賽投2局教頭滿意　布勒狀態回穩趕上開季

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▲▼道奇投手布勒（左）、克蕭（右）（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇投手布勒（左）、克蕭（右）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）在春訓傳出手臂傷勢，在休息近一個月後於26日總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，克蕭目前雖無歸隊時間，但他於小聯盟出賽已經進行2局投球狀態還算滿意，二號輪值投手布勒（Walker Buehler）雖春訓整體狀態不佳，但調整後確定會在開季對戰響尾蛇四連戰最後一場登板。

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克蕭今年2月就傳出投球狀態不佳，當時羅伯茲請他回家休息也安排他調整，但克蕭手臂狀況仍未好轉，3月傳出罹患「死臂」，確定無法擔任開幕戰先發投手，也中斷他連續9年擔任開幕戰投手紀錄。

布勒去年身為菜鳥投手主投主投137.1局，飆出151次三振，繳出2.62防禦率表現相當驚艷，國聯新人王也排名第三，但他春訓狀態不佳，出賽1場主投2.2局就被擊出3支安打，隨後就未再於春訓出賽。

▲▼道奇投手克蕭（左）、 布勒（右）（圖／CFP）

▲道奇投手克蕭（左）、 布勒（右）（圖／CFP）

道奇總教練羅伯茲表示，克蕭與布勒兩人目前調整狀態他都算滿意，克蕭於小聯盟模擬賽出賽2局投出的滑球深度不錯，布勒則登板4局投了60顆球，速球也恢復速度，「我覺得今天是道奇的好日子，克蕭身體強度有出來，球質不錯，穩定性也夠，手臂也有力多了，這就是我想看到的。」

布勒也表示，「我感覺不錯，面對一些不錯的打者都能投出了一些不錯的球。模擬賽雖然不能代表全部，但我認為還是很有收穫，我現在感覺就像去年一樣棒。」道奇總教練表示布勒將不會放入傷兵名單，會直接在道奇開季響尾蛇四連戰的最後一場比賽中上場。

羅伯茲針對克蕭狀態表示，他無法預測克蕭歸隊時間，只可能讓克蕭再投幾場模擬賽，並制定投球計畫測試他的狀況。

關鍵字： MLB道奇克蕭布勒
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