UFC／嘴砲王不打了！　麥葛雷格推特宣布從MMA退役

▲麥葛雷格宣布退役。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

UFC雙料冠軍麥葛雷格(Conor McGregor)今(26)日在推特上宣布將從MMA退休 ,儘管這消息來得相當突然,不過這已經不是他第一次宣布退役,2年前「嘴砲王」就曾說過要退休,但是僅退休2天,又再重返賽場,因此今年30歲的麥葛雷格還會不會故技重施還有待觀察。

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!