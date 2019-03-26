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UFC／嘴砲王不打了！　麥葛雷格推特宣布從MMA退役

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▲▼麥葛雷格（Conor McGregor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥葛雷格宣布退役。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

UFC雙料冠軍麥葛雷格（Conor McGregor）今（26）日在推特上宣布將從MMA退休 ，儘管這消息來得相當突然，不過這已經不是他第一次宣布退役，2年前「嘴砲王」就曾說過要退休，但是僅退休2天，又再重返賽場，因此今年30歲的麥葛雷格還會不會故技重施還有待觀察。

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麥葛雷格在推特上發文，「我要向各位簡短地宣佈一個訊息，今天開始我決定從MMA退休。希望那些曾經的戰友們都能持續的奮鬥下去。現在我將投資過去夥伴所開創的事業，準備好要退休了。」

「嘴砲王」在2016年也曾在推特上發「退休文」，不過短短2天後就反悔。他在當年要這樣「假退休」的原因是對於UFC 200的合約不滿，外界推測主因為比賽出場費有關，價錢談不攏讓麥葛雷格使出這招，與聯盟談完「薪」後就重返賽場了。

麥葛雷格是UFC歷史首位羽量級、輕量級的雙料冠軍，最近一次出賽是在去年10月，UFC229賽事中不敵輕量級冠軍諾曼戈曼德夫（Khabib Nurmagomedov）。麥葛雷格本月初在邁阿密的海岸飯店，因為不滿被粉絲拍照因而打爆其手機，被當地警方以強盜搶奪罪將他逮補。

▼麥葛雷格目前在UFC輕量級排名前3。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼麥葛雷格（Conor McGregor）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： UFCMMA麥格雷格Conor McGregor退休
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