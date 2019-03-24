UBA／義守第三節崩盤　吳彥侖：體會台師大心境

▲吳彥侖（右）。（圖／記者潘泓鈺攝）



記者洪偵源／台北報導

義守大學在UBA公開男一級冠軍戰63比88敗給健行科大，第三節只拿5分，被對方拿34分是致命傷，吳彥侖無奈地說，體會到前一場對手台師大當時的心境了。

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吳彥侖苦笑說：「可能運氣不站在我們這邊吧！球很多彈框，還有轉一轉彈出來的，但還是我們義守可以打到決賽，還是充滿感謝！」

冠軍戰吳彥侖12分、4籃板、4助攻、3抄截，同樣的大四的徐鉦順13分、5籃板、3助攻，蘇文儒13分、6籃板，徐鉦順與吳彥侖都確定明年會再戰UBA。

前一戰台師大也是單節當機，讓義守趁勢狂打，搶下決賽門票，吳彥侖是該場關鍵人物，這一場他也感受到自己被重點防守，「我們裡外搭配沒能做得更好，就這樣被直得分。」

出身能仁家商的吳彥侖，健行科大不少他能仁時代戰友，賽後還一一跟前戰友致意，當初他是在U16集訓時，欣賞謝玉娟的帶兵風格與球隊環境，婉拒很多球隊邀約加入義守。

這屆UBA讓吳彥侖印象深刻的還有一件事，就是他從吳彥儒改名吳彥侖，結果很多人誤會他有哥哥或弟弟也在打UBA，或者質疑義守怎麼多報球員。

原來改名是家人在他去國外移訓的時候，聽取一位師父的建議，侖字對他運勢有幫助，他覺得頗有趣，回國時師父又跟他提一次，加上姐姐也改名，所以同意改名。