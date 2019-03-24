UBA／北市大季軍有遺憾　陳亭羽感傷告別

▲陳亭羽。（圖／大專體總提供）



記者洪偵源／台北報導

原本是UBA本屆女子組奪冠熱門，北市大以季軍劃下句點，球隊高興中帶著遺憾，主力戰將陳亭羽也感傷告別UBA。

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季軍戰攻下19分、7籃板、3助攻，幫助北市大56比46擊敗台師大的陳亭羽，賽前大會舉行的畢業典禮，就帶著感傷的氣息，賽後也紅著眼眶離開球場。

碩二的陳亭羽表示，前一場被世新擊敗無緣決賽沒有哭出來，但是回家下情緒才湧上心頭，而且和隊友與教練錢薇娟已經有10幾年感情，覺得有點不捨。

季軍戰也是陳亭羽最後一場UBA賽事，「今天哭也是因為想到大家10幾年的感情，贏球也沒有很開心，但大家真的感情很好。」

陳亭羽透露，其實包含前一階段賽事，自己的狀況很差，但是教練跟隊友都很信任她，也會給她鼓勵。

賽前的畢業典禮，見慣大場面的錢薇娟也感傷落淚，她說拿到季軍會比昨天開心一點，比賽內容也很普通，得分也很低，有那麼一點小遺憾，也希望最後一場比賽的球員，之後有好的發展。

她也提到陳亭羽的表現很棒，和其他畢業的球員一樣，不管之後要不要繼續打球（包括選秀和繼續UBA），發展都可以順利。

錢薇娟也有感而發地說，學生籃球就是如此，國泰如果整季一直贏，人們會相信就會一路贏到最後，但是學生籃球不是如此，北市大一路連勝，但在大場面的比賽不一定會贏到最後。

「這也是給她們一次經驗與學習的機會，雖然小有遺憾，但人生的完美不也是有這些小遺憾造就。」

▲錢薇娟。（圖／記者洪偵源攝）

