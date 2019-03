謝淑薇「爆冷」擊敗球后大坂直美！　挺進邁阿密網球賽女單16強

▲謝淑薇以女單第27種子之姿,爆冷擊敗球后大坂直美。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合報導

台灣網球一姐謝淑薇24日在美國邁阿密網賽女單第3輪上場,對決當今世界球后、日本名將大坂直美;謝淑薇以4比6、7比6(7/4)和6比3的比數打敗大坂直美,挺進女單16強。謝淑薇賽後接受訪問,表示這比賽對她來說,是一場「非常激動的勝利」。

名列女單第27種子的謝淑薇,爆冷擊敗女單頭號種子大坂直美,成為一匹黑馬。33歲的謝淑薇將在女單第4輪對上丹麥選手瓦芝妮雅琪(Caroline Wozniacki),或是羅馬尼亞選手尼庫勒斯古(Monica Niculescu)。

Hsieh Su-Wei continues to slay at the @MiamiOpen



She stuns World No.1 Osaka, 4-6, 7-6(4), 6-3! pic.twitter.com/WnqXgNQoxj — WTA (@WTA) March 23, 2019







謝淑薇於女單首輪輪空,第二輪遇上世界排名45的美國女將芮絲克(Alison Riske),雖然謝淑薇在過去2次對戰中苦吞2連敗,不過這次交手以6比2、7比5擊敗芮絲克,成功挺進32強。

We are going 3️⃣!

Hsieh Su-Wei claims the second set, 7-6(4).#MiamiOpen pic.twitter.com/oA1OMwWpe8 — WTA (@WTA) March 23, 2019