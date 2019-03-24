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謝淑薇「爆冷」擊敗球后大坂直美！　挺進邁阿密網球賽女單16強

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▲▼ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇以女單第27種子之姿，爆冷擊敗球后大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

台灣網球一姐謝淑薇24日在美國邁阿密網賽女單第3輪上場，對決當今世界球后、日本名將大坂直美；謝淑薇以4比6、7比6（7/4）和6比3的比數打敗大坂直美，挺進女單16強。謝淑薇賽後接受訪問，表示這比賽對她來說，是一場「非常激動的勝利」。

名列女單第27種子的謝淑薇，爆冷擊敗女單頭號種子大坂直美，成為一匹黑馬。33歲的謝淑薇將在女單第4輪對上丹麥選手瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），或是羅馬尼亞選手尼庫勒斯古（Monica Niculescu）。

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謝淑薇於女單首輪輪空，第二輪遇上世界排名45的美國女將芮絲克（Alison Riske），雖然謝淑薇在過去2次對戰中苦吞2連敗，不過這次交手以6比2、7比5擊敗芮絲克，成功挺進32強。

關鍵字： 謝淑薇網球美國邁阿密北美要聞
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