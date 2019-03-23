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UBA／健行復仇國體再闖冠軍戰　劉孟竹：老天再給了1次機會

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▲▼107學年度UBA四強，健行vs國體。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲林冠均。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／台北報導

上個學年度冠軍戰輸給國體，107學年度富邦人壽UBA四強戰，健行科大79比67完美復仇。主力得分手林冠均表示，大家有記住去年的失利，此次展現更強的企圖心，才拿下這重要的一勝。教練劉孟竹表示，老天再給我們1次機會，我們得好好把握。

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「今年的我更加的有信心，進攻慾望比去年更強了！」此役拿下全隊最高20分，外帶9籃板、5助攻的林冠均說道，「不只去年的冠軍戰，還有這個學期複賽的輸球，我們都有記住，不斷的去修正。像八強防守就是太被動了，這次我們全部跟到底，也有收到效果。」

健行科大去年在小巨蛋輸給國體，今年的八強賽也是以72比84輸球，這組新的恩怨對決23日小巨蛋再次上演，不同的是這次健行以79比67拿下勝利，誓言24日要相隔兩年再度奪冠。

▲▼107學年度UBA四強，健行vs國體。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲健行教練劉孟竹。（圖／記者潘泓鈺攝）

「我不擔心進攻端當機，因為就算強如NBA等級進攻也會當機，所以我是要他們從防守、籃板做起，」健行教練劉孟竹表示，「這次老天再給了1次機會，包括我，還有球員要把握這次的機會。明天比的就是抗壓性，犯錯的比例越少，甚至是沒有的球隊將會拿下最終勝利。」

謝亞軒透露，備戰四強期間全員繃緊神經，不只球員就連劉孟竹教練也都把這場比賽看得很重，昨天還為了此役多上了1個小時的籃球研究課，而他自己則是每天有空就看八強賽的影片好好研究對手，為的就是不要再留下遺憾，今天的比賽防守到鐘聲響起壓力才全部釋放，但更重要的是明天對義守的比賽。

 ▲▼107學年度UBA四強，健行vs國體。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲謝亞軒。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： UBA國體健行林冠均謝亞軒
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