詹皇出現致命失誤　湖人不敵籃網確定無緣季後賽

▲詹姆斯關鍵時刻出現失誤葬送比賽。(圖/路透社)



記者張曜麟/綜合報導

湖人23日迎來籃網踢館,上半場湖人僅有1分落後,易籃後雖然近咬比分,甚至在決勝節還曾領先,但詹姆斯(LeBron James)卻在關鍵時刻出現致命失誤,葬送了反超機會,最終湖人以106比111吞下敗仗。本戰輸球後,他們戰績來到31勝41敗,正式無緣季後賽,也是連續6年被擋在季後賽大門之外。

上一戰對決公鹿因為腹股溝痠痛的詹姆斯,首節彷彿還找不到進攻手感,在上場的7分鐘內僅拿下2分,但卻傳了4次助攻,是2隊球員中最多,加上麥基(JaVale McGee)單節狂攬10分,庫茲馬(Kyle Kuzma)還在中線命中「LOGO SHOT」這也幫助洛杉磯第一節打完有著3分領先。進入次節,雙方不斷拉鋸使戰況白熱化,雖然「詹皇」試圖主導戰局,卻遲遲找不到進攻準心,兩節僅拿8分,讓籃網抓住機會多點開花,甚至多次偷跑籃下輕鬆拿分,半場打完,湖人被反超以43比44落後1分。

Kyle Kuzma from HALFCOURT! #WeGoHard 26 #LakeShow 29 : https://t.co/cb8TXyNer6 pic.twitter.com/RTBasqE3WV

進入下半場,詹姆斯在一次陣地戰中,出現傳球失誤被羅素(D'Angelo Russell) 抄走,身為湖人大哥,「詹皇」自己失誤自己追,在羅素要上籃時,成功送出「追魂鍋」,憑藉這股氣勢,紫金軍團開始發功,麥基頻頻在內線砍分,庫茲馬也都能在外圍給予火力支援,無奈團隊出現過多失誤,雖然單節有30分進帳,卻仍以5分落後。

Chase down swat by the King!#LakeShow (: @SpectrumSN) pic.twitter.com/TbUnBEikBQ