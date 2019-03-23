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詹皇出現致命失誤　湖人不敵籃網確定無緣季後賽

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▲湖人詹姆斯。（圖／路透社）

▲詹姆斯關鍵時刻出現失誤葬送比賽。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

湖人23日迎來籃網踢館，上半場湖人僅有1分落後，易籃後雖然近咬比分，甚至在決勝節還曾領先，但詹姆斯(LeBron James)卻在關鍵時刻出現致命失誤，葬送了反超機會，最終湖人以106比111吞下敗仗。本戰輸球後，他們戰績來到31勝41敗，正式無緣季後賽，也是連續6年被擋在季後賽大門之外。

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上一戰對決公鹿因為腹股溝痠痛的詹姆斯，首節彷彿還找不到進攻手感，在上場的7分鐘內僅拿下2分，但卻傳了4次助攻，是2隊球員中最多，加上麥基(JaVale McGee)單節狂攬10分，庫茲馬(Kyle Kuzma)還在中線命中「LOGO SHOT」這也幫助洛杉磯第一節打完有著3分領先。進入次節，雙方不斷拉鋸使戰況白熱化，雖然「詹皇」試圖主導戰局，卻遲遲找不到進攻準心，兩節僅拿8分，讓籃網抓住機會多點開花，甚至多次偷跑籃下輕鬆拿分，半場打完，湖人被反超以43比44落後1分。

進入下半場，詹姆斯在一次陣地戰中，出現傳球失誤被羅素(D'Angelo Russell) 抄走，身為湖人大哥，「詹皇」自己失誤自己追，在羅素要上籃時，成功送出「追魂鍋」，憑藉這股氣勢，紫金軍團開始發功，麥基頻頻在內線砍分，庫茲馬也都能在外圍給予火力支援，無奈團隊出現過多失誤，雖然單節有30分進帳，卻仍以5分落後。

決勝節兩隊戰況依然膠著，不斷互換領先，但籃網靠著團隊攻勢將局面穩住，在最後1分40秒仍握有5分領先，但在最後22秒，詹姆斯出現至致命失誤，讓湖人錯失反超機會，最終紫金軍團只能用犯規戰術凍結時間，但終場仍以106比111吞下敗仗。

詹姆斯本戰攻下25分，9籃板，14助攻的準大三元；麥基則轟下生涯新高33分，20籃板，6阻攻。籃網方面，羅素得到21分，2籃板，13助攻；哈里斯(Joe Harris)36分，3籃板，2助攻。

經歷本場敗仗後，湖人戰績31勝41敗，正式無緣季後賽，這也是紫金軍團連續6年被擋在季後賽大門之外，湖人接下來會有何計畫，將會是外界關注焦點。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯湖人
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