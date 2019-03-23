林子偉終於大聯盟熱身賽打擊　熄火無安打被1K

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▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

紅襪隊台灣野手林子偉23日（台灣時間）對雙城隊熱身賽替補上場，終於有了打擊的機會，但2個打數沒有安打，並且被三振1次。

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林子偉之前一直都在小聯盟熱身賽，連續13天沒有在大聯盟熱身賽上場，22日總算在大聯盟熱身賽出賽，替補上場守二壘。

他在今天在5局下替補上場守二壘，8局上打擊打成游擊滾地球出局，9局上則是遭到三振。林子偉目前在大聯盟熱身賽打擊率是3成33。