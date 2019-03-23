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前鞍馬王子林祥威點評　李智凱奧運奪牌的關鍵　

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▲▼李智凱。（圖／達志影像／美聯社） 

▲李智凱幾乎篤定取得奧運資格。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／採訪報導

在2005土耳其世大運奪下鞍馬銅牌，現任北市體操強隊三民國小總教練的「前任鞍馬王子」林祥威，認為李智凱在奧運有濃厚奪牌機會，關鍵將在於體能狀況以及動作難度。

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「李智凱目前的成套難度還不是最高，到了奧運所有選手不論是難度、品質還是穩定度都非常高，難度一定得再提升。」林祥威表示英國的里約奧運鞍馬金牌惠特洛克(Max Whitlock)最難能做到7分，不過假使李智凱到6.8和其他選手差不多，憑藉他成套執行完程度高，同樣有奪牌希望，「他的質量很好是一大優勢。」

李智凱在杜哈站奪金，難度分為6.5分，實施分8.9分，總分15.4分。而林祥威說頂尖體操選手將難度加高，和百米賽跑一樣是在突破人體極限，需要天時地利人和才能夠成功，「可能和女朋友吵架都會有影響。」

「體能將是能否執行更高難度度動作的關鍵，要把體能提升，受傷養好。新動作容易讓選手恐慌，加上在比賽中使用的次數少等等要素，都是使成功率下降的原因。體操不是埋頭苦練，還要加以修飾，鞍馬一個小失誤就沒了。」

林祥威說在奧運預賽就可能已經是平常國際賽的決賽水準，決賽完全是拿出看家本領「怪物級水準」。不過李智凱在奧運要出什麼招，除了看自己當天狀況，還要看對手人選而定。「林育信教練非常有野心，決定不會只把目標放在進前3名。李智凱難度一定會增加，6.6、6.8都有可能。」

李智凱晉級奧運走世界盃分站賽途徑，8站取3站最佳成績，現在已拿下3面金牌滿分，幾乎是已拿下此途徑唯一名額，將壓力放在對手身上。林祥威說，現在李智凱練好了難度更高的動作，可能會在接下來的比賽陸續出爐，一站一站慢慢調整，視情況嘗試難度高的動作，一路調整到2020東京奧運。

▲▼林祥威過去曾在世大運鞍馬項目奪牌 。（圖／林祥威提供）

▲林祥威過去曾在世大運鞍馬項目奪牌 。（圖／林祥威提供）

關鍵字： 李智凱東京奧運林祥威
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