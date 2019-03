硬漢必備！UA再造極限　攜手巨石強森推出全新系列

▲UA與巨石強森合作推出Project Rock系列裝備。(圖/UA提供)



體育中心/綜合報導

UNDER ARMOUR秉持著「讓強者更強」的品牌精神,連袂好萊塢巨星「The Rock」巨石強森(Dwayne Johnson)持續推出最強裝備Project Rock系列,而本季更以「Bend Boundaries」為名帶來全新硬漢新品!承襲巨石強森鋼鐵般的韌性與不斷超越自我極限的堅毅態度,Bend Boundaries系列傳遞「再造極限」硬漢精神,幫助運動愛好者不再自我設限,與巨石強森一同追求更強表現,成為「Hardest worker in the room訓練室裡最認真的人」。

請繼續往下閱讀...

★中職賽事直播看這裡!

▲巨石強森。(圖/UA提供)



巨石強森作為UNDER ARMOUR的精神領袖,不僅熱愛健身運動,更以身作則激勵所有運動愛好者不再自我設限,詮釋靠意志力克服逆境的態度,這樣的硬派精神成為UNDER ARMOUR與巨石強森合作開發的靈感來源,巨石強森表示,「我的夢想曾經被狠狠粉碎且沒有任何退路,在我重拾信心的這場抗爭中,體悟到讓我邁向成功的唯一方法,就是成為訓練室裡最認真的人!」

▲Project Rock推出全新Bend Boundaries系列。(圖/UA提供)



Project Rock今年春夏推出全新Bend Boundaries系列,以巨石強森右手臂上的布拉曼猛牛「The Brahma Bull」刺青標誌為設計主圖騰,並融入巨石強森的訓練精神「Hardest worker in the room」字樣,推出從頭到腳的完整訓練裝備,包含上衣、下著、鞋款與旅行包,各式商品兼具巨石強森硬派風格。

Bend Boundaries系列服飾運用Charged Cotton®能量棉提供棉質舒適觸感,搭配四向彈力拉伸面料給予良好活動延展穿著感受,且融入快速排汗系統與抗菌科技,在迅速帶走體表濕氣的同時也能幫助抑制細菌生長,同時去除臭味;Project Rock 60旅行包採用厚實帆布材料及UA Storm防潑水表面處理,提供極佳耐用性,並且擁有22升強大收納容量與多種軟襯材質收納層,讓運動愛好者下班後直接前往健身房也沒問題!

▲巨石強森首款簽名鞋。(圖/UA提供)



巨石強森在舉手投足間始終展現絕對的強硬特色,因此巨石強森首款簽名鞋「Project Rock 1」傳承了這樣鮮明的硬漢風格,於今年春夏同步Bend Boundaries系列推出Project Rock 1白與藍全新配色!鞋面採用輕量、透氣的全針織材質,搭配襪套式鞋領包裹腳踝,提供舒適的緊貼腳感及多方位保護;後跟皮製牛頭標誌則來自巨石強森右手臂上代表著薩摩亞血統的牛頭刺青,點綴出其堅毅不敗的精神與硬漢形象;中底搭載全掌Micro G發泡材質,提供健身時所需的緩衝的同時也有助於能量轉化為強勁動力;TPU後腳跟固定器提供訓練時所需的支撐與穩定性;鞋頭及側身則以覆蓋合成皮革增強支撐與保護。