NCAA／榜眼大熱門摩朗特　三月瘋首戰飆大三元扳倒馬奎特大學

▲摩朗特帶領莫瑞州立大學下剋上馬奎特大學。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

NCAA三月瘋賽程今(22)日展開,來自莫瑞州立大學的摩朗特(Ja Morant),目前在各大選秀預測排行榜上都高居榜眼,他也在甜蜜64強中,帶隊砍下大三元,以83比64下剋上擊敗馬奎特大學,距離上一個能在64強中上演大三元戲碼的球員,已經要追溯至2012年身披密西根州大球衣的「嘴綠」格林(Draymond Green)。

NCAA錦標賽64強西區首輪,第12種子的莫瑞州立大學交手第5種子的馬奎特大學,摩朗特被馬奎特大軍重兵看防,但他不強求出手,頻頻上演妙傳助攻隊友,讓馬奎特陷入不小麻煩,只能靠著主力後衛霍華德(Markus Howard)緊咬比數。摩朗特用一記後撤步三分為上半場收尾,幫助球隊取得42比35的領先。

