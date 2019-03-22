NCAA／榜眼大熱門摩朗特　三月瘋首戰飆大三元扳倒馬奎特大學

▲摩朗特帶領莫瑞州立大學下剋上馬奎特大學。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

NCAA三月瘋賽程今（22）日展開，來自莫瑞州立大學的摩朗特（Ja Morant），目前在各大選秀預測排行榜上都高居榜眼，他也在甜蜜64強中，帶隊砍下大三元，以83比64下剋上擊敗馬奎特大學，距離上一個能在64強中上演大三元戲碼的球員，已經要追溯至2012年身披密西根州大球衣的「嘴綠」格林（Draymond Green）。

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NCAA錦標賽64強西區首輪，第12種子的莫瑞州立大學交手第5種子的馬奎特大學，摩朗特被馬奎特大軍重兵看防，但他不強求出手，頻頻上演妙傳助攻隊友，讓馬奎特陷入不小麻煩，只能靠著主力後衛霍華德（Markus Howard）緊咬比數。摩朗特用一記後撤步三分為上半場收尾，幫助球隊取得42比35的領先。

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下半場，莫瑞州立在摩朗特的穿針引線下，全隊人人有功練，反觀馬奎特只有霍華德有較突出的表現，摩朗特還在下半場一次開後門上演暴扣戲碼嗨翻全場球迷，莫瑞州立靠著摩朗特一人掌握節奏下，在下半場早早確立領先優勢。離終場剩下5分鐘時摩朗特已經拿到15分、15助攻、9籃板，差1個籃板能完成大三元，此時球迷在場邊不斷鼓譟喊著，「大三元、大三元」

▲摩朗特繳出大三元數據，並且多次上演妙傳美技。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



比賽終了，莫瑞州立以83比64淘汰馬奎特，摩朗特全場攻下17分、16助攻、11籃板，成為自《ESPN》開始用數據統計後，第8位在全國錦標賽中繳出大三元數據的球員，前一位能有這樣的表現是目前效力金州勇士的格林，當時他就讀密西根州大，2011年、2012年連續2季在三月瘋裡達成大三元。

「這真的是太有趣了」賽後摩朗特接受訪問表示，「能夠與隊友在三月瘋中一起完成這樣的成就相當高興。」談到他的隊友們摩朗特說，「他們讓我變得更好，我要他們相信我們能夠贏球！」

▲摩朗特在選秀預測榜僅落後杜克大學威廉森。（圖／達志影像／美聯社）



身為NBA選秀最大農場的NCAA，早在球季初就有不少球員被視為樂透選秀熱門，像是杜克三傑威廉森（Zion Williamson）、巴瑞特（R.j. Barrett）、瑞迪許（Cam Reddish），還有岡薩加大學的日本混血前鋒八村壘，北卡大學懷特（Coby White）、利透（Nassir Little）等人。

以上球員都不乏有著名校加持，但摩朗特來自校史僅有1位NBA樂透選秀的莫瑞州立大學，身處非傳統名校，季前也不在樂透預測榜中，摩朗特卻一路用自己驚人的身手讓自己不但榜上有名，從今年1月開始更已經常態佔據前5順位。

▲摩朗特將刷新莫瑞州立大學最高順位球員。（圖／達志影像／美聯社）



莫瑞州立大學下一戰將在24日交手佛羅里達州立大學，不管莫瑞州立能在三月瘋走多遠，摩朗特幾乎已經能確定，將刷新隊史NBA選秀最高順位，過去的紀錄是佩恩（Cameron Payne）在2015年所創下的首輪第14順位。