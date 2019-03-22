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中職／本土投手不吃香　桃猿7次開幕戰都是洋投先發

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▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,李茲。（圖／記者李毓康攝）

 ▲李茲。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒30年開幕戰23日登場，由去年總冠軍Lamigo桃猿在桃園主場出戰統一獅，桃猿由新洋投李茲先發，桃猿史上7次聯盟開幕戰先發都交給洋投。

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Lamigo桃猿連同前身LaNew熊已有6次聯盟開幕戰，2006年LaNew熊奪得總冠軍後，2007年是第一次打開幕戰，LaNew熊由洋投銳斯先發。2008年以客隊身分在開幕戰出戰統一獅，推出洋投強森先發。

2013年開幕戰主場迎戰統一獅，派出洋投雷力（目前富邦悍將羅力）先發；2015年開幕戰主場戰中信兄弟，先發投手是洋投蘭斯佛；2016年連2年開幕戰主場戰中信兄弟，先發投手是洋投羅曼；2018年開幕戰主場戰中信兄弟，先發投手洋投道恩斯。

桃猿今年開幕戰再把先發投手重任交給洋投李茲，隊史7次開幕戰先發投手都是洋投，堪稱史上難得一見紀錄。

統一獅前18次參與聯盟開幕戰，只有4次由洋投先發，今年交給洋投羅里奇是隊史第5次，前4次洋投開幕戰先發都沒有勝投，但有2敗。

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