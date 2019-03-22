中職／開幕戰羅里奇對決李茲　史上最老先發投手組合

▲李茲。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒30年開幕戰23日登場，由去年總冠軍Lamigo桃猿在桃園主場出戰統一獅，桃猿由新洋投李茲先發，統一獅由去年防禦率羅里奇先發，第5次開幕戰洋投先發對決，兩人合計72歲堪稱開幕戰史上最老先發投手對戰組合。

請繼續往下閱讀...

★中職賽事直播看這裡！

中職史上已有4次開幕戰洋投先發對決，第一次是2003年中信鯨郝男多對決兄弟象中込伸，第二次是2008年LaNew熊強森對決統一獅葛雷，第三次是2016年中信兄弟歐文對決Lamigo桃猿羅曼，第4次是2018年中信兄弟賽格威對上Lamigo桃猿道恩斯。

今年是中職第5次開幕戰洋投先發對決，第1次連2年開幕戰都是洋投先發。

此外，統一獅洋投羅里奇是1982年8月4日出生，目前是35歲，桃猿先發洋投李茲是1983年9月3日出生，目前是36歲，兩人年齡加起來超過72歲，史上年紀最大開幕戰先發投手組合。

統一獅洋投羅里奇連2年在中職打拚，去年出賽26場有12勝10敗、防禦率3.17，奪得去年的防禦率王，獲得在今年開幕戰先發重任。

李茲身高189公分，體重95公斤，2003年以自由球員的身分與巴爾的摩金鶯隊簽下合約，2007年升到美國職棒大聯盟，2011年加入韓國職棒LG雙子隊，接下來雙子隊的兩年也都出賽超過30場，2013年單季還投破200局大關，以188次三振拿下當年的聯盟三振王，2013年又回到美國，2016年加入日本職棒東北樂天金鷲隊。

他來台投入春訓至今，狀況調整不錯，近一次出賽對戰日職羅德先發5局僅挨2安無失分，送出3次三振，球速最快152公里，全場僅1次四壞球保送。