勇士第三節一波流再次炸裂　單節35比19猛攻屠殺溜馬

▲柯瑞第三節最後命中壓哨三分彈。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

溜馬22日踢館甲骨文球場，儘管第一節雙方戰成平手，但勇士身為衛冕軍，進入次節馬上做出調整，將比分拉開至雙位數。易籃後，熟悉的勇士一波流再現，單節轟了35比19猛攻瞬間讓比賽失去懸念，最終勇士就以112比89輕取溜馬。

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勇士一直引以為傲的三分球，在第一節遲遲找不到手感，全隊10投僅1中，雖然溜馬同樣只進一球三分，但衛冕軍單節出現5次失誤，讓溜馬抓住機會不斷快攻，因此首節終了，實力較強的勇士並沒有佔優勢，雙方戰成19比19平手。進入第二節，金州軍團逐漸找回手感，加上卡森斯(DeMarcus Cousins)不斷向禁區猛攻，打了11比4的小高潮，順利拉開比數，半場打完勇士以53比43領先。

換邊再戰後，勇士開啟熟悉的得分模式，馬上打了10比5攻勢，瞬間將比數拉開到15分，又在防守端進行加壓，造成溜馬命中率下滑，團隊優勢完全被鎖死，柯瑞(Stephen Curry)還在第三節終了前命中壓哨三分球，單節勇士一波流打了35比19猛攻，使得衛冕軍取得了88比62的巨大優勢。

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由於雙方分差過大，導致比賽早早進入垃圾時間，兩隊也很快就換上替補球員去征戰，儘管如此，勇士替補群依舊保持強大火力，完全不給溜馬任何機會，貝爾（Jordan Bell）還在一次溜馬的快攻中，送給伊文斯(Tyreke Evans)一記麻辣鍋，把球隊士氣提升到最高點，最終印第安那軍團無力回擊，勇士輕鬆以112比89收下勝利。

本戰勇士先發得分全部上雙，最高的是卡森斯19分，11籃板，4助攻；湯普森(Klay Thompson)繳出18分，8籃板，4助攻；柯瑞15分，4籃板，7助攻；杜蘭特(Kevin Durant)15分，3籃板，6助攻。溜馬方面，伊文斯攻下全隊最高20分，5籃板，2助攻；楊恩18分，7籃板，1助攻。