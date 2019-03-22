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紅襪奪冠功臣續約丟一邊　總裁：先專心拚二連霸

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▲紅襪高舉世界大賽冠軍盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛冕軍紅襪拚世界大賽二連霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

近日許多球團陸續與球員完成續約，但對於紅襪來說，新賽季最重要的目標就是完成二連霸，其他事情最多只能排在第二順位，總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）指出，今年球季不會與任何球員談定延長合約。

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「我們今年專注在贏球，我想球員們也是這麼想的。」針對球員延長合約事宜，鄧布勞斯基表示，「除非事情出現意外狀況，否則一旦賽季正式展開，我們不會做任何事情。」

紅襪陣中有多名球員即將投入自由市場，包括薩爾（Chris Sale）、波瑟羅（Rick Porcello）和柏賈爾茲（Xander Bogaerts），而馬丁尼茲（J.D. Martinez）也能夠行使逃脫條款投入市場，這些主力球員都是紅襪奪冠的重要功臣。

除了上述球員之外，紅襪想要續約的還有外野三雄班尼坦迪（Andrew Benintendi）、布萊德利（Jackie Bradley Jr.）和貝茲（Mookie Betts），雖然這三名球員還在球隊掌控之下，紅襪也有意簽延長合約，但外傳貝茲已經拒絕紅襪2億美元續約，準備於2021年投身自由市場。

今年球季紅襪團隊薪資高居全大聯盟第一，由於豪華稅相當可觀，鄧布勞斯基坦言，這樣的結果可能會是球員離開的原因之一，他說：「在這樣團隊薪資結構，以及現行的團隊薪資規範下，我們無法留下所有的球員。」

▲▼紅襪貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲去年美聯MVP得主貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 紅襪
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