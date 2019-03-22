生日撞期忌日　杜蘭特兄弟慶生遭槍殺

▲杜蘭特從小一起長大的夥伴遭槍擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）一直以來都選擇背號「35」號，就是為了紀念恩師格雷格（Charles Gregg）在35歲時遭槍殺。如今他從小一起長大的麻吉狄克森（Clifford Dixon）在22日慶生後也遭到槍擊身亡。

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在 Instagram 查看這則貼文 Cliff Dixon（@cldtoon）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 20 日 下午 4:21 張貼

▲狄克森在IG放上慶生派對的訊息。

根據《亞特蘭大新聞網》報導，狄克森22日在亞特蘭大一間高級夜店的停車場被發現槍殺身亡。在此之前，他在夜店舉辦32歲生日派對。狄克森不只是杜蘭特從小的麻吉，更是杜蘭特媽媽汪達（Wanda Durant）的養子，因此狄克森也可以說是杜蘭特的「兄弟」。

狄克森跟杜蘭特同樣出生自馬里蘭州，兩人關係相當親近。杜蘭特拿下2013-14賽季MVP致詞時也有提到狄克森，「有時候我訓練或比賽完回到家會感到沮喪，但你總能讓那些壞想法一掃而空， 沒有你們，就不會有我現在的成就，這是我們一起拿到的獎盃。」

狄克森也是一名籃球員，高中畢業後先到堪薩斯一所傳播學院讀書，之後轉學到西肯塔基大學，不過只打了2個賽季就因為違反隊歸遭到除名。大學畢業後他曾經前往奧地利打過一個賽季。

狄克森除了有個超大咖運動明星麻吉外，他也曾與美國實境秀明星米娜（Erica Mena）交往過，不過兩人分手後在去年10月因吵架鬧上警局，兩人雙雙被起訴，狄克森因砸爛米娜的房門遭起訴；米娜則是因家中持有大麻遭起訴。