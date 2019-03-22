美國名人堂至今仍無亞洲球員　鈴木一朗有望締造歷史

▲鈴木一朗21日在東京巨蛋宣布引。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

水手21日東京海外賽對決運動家，鈴木一朗第8局擊出中間方向滾地球，游擊手攔截快傳一壘，壘審頓了一下舉起右手判定出局，不僅終結了水手隊這局的攻勢，也為鈴木一朗的傳奇生涯劃下「0安打」完美也不完美的句點。

鈴木一朗以45歲又150天的年紀擔任此役水手隊先發右外野手，不同於昨天的開幕戰2打席1個保送第4局就被換下場，這場比賽鈴木一朗直到8局第4個打席結束後才退場，接受全場歡呼，可惜鈴木一朗依然沒有擊出安打，開季2場比賽5打數0安打，為19年的大聯盟生涯劃下句點。

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One final goodbye for a legend.



Ichiro tips his cap to the Tokyo crowd as he leaves his last MLB game. pic.twitter.com/2FgBfpmIV2 — ESPN (@espn) 2019年3月21日

綜觀紐約古柏鎮美國棒球名人堂博物館，2019年李維拉（Mariano Rivera）領銜哈勒戴（Roy Halladay）等共4人入選後，一共329人進入名人堂，不過在這之中至今都還沒有亞裔選手入選，鈴木一朗的傳奇生涯，非常有可能為亞洲球員踏出這一大步。

將在今年7月正式入主名人堂的馬丁尼茲（Edgar Martinez）為波多黎各人，而南美、拉丁美洲球員也是名人堂內的非美籍球員大宗，例如1983年多明尼加籍馬里卡爾（Juan Marichal）、1984年委內瑞拉籍阿帕里西歐（Luis Aparicio）、1991年巴拿馬籍卡魯（Rod Carew）、2000年古巴籍裴瑞茲（Tony Perez），北美洲的加拿大也有1991年的詹金斯（Ferguson Jenkins）。

▲村上雅則。（圖／達志影像／美聯社）

以亞洲最大的大聯盟球員輸出國日本為例，村上雅則在1964年加盟舊金山巨人開啟亞洲球員旅美的大門，被美國媒體譽為「日本棒球界的羅賓森（Jackie Robinson）」。雖然只短暫效力了1年多，但村上雅則的歷史地位仍不可被抹滅，雖然始終沒有獲得美國棒球名人堂的青睞，他的故事仍被收錄在名人堂官網。

大聯盟史上第2位日籍球員為1995年的野茂英雄，是村上雅則、南韓籍朴贊浩之後第3位大聯盟亞洲籍球員。野茂英雄新人年便入選全明星、獲得國聯新人王，全數都是亞洲球員第一人，1995年、2001年奪得三振王頭銜，生涯還有2場無安打紀錄。

▲野茂英雄。（圖／達志影像／美聯社）

12年的大聯盟生涯，野茂以3.15防禦率累積103勝82敗，2014年成為第一位被美國棒球名人堂提名的日本選手，但僅以1.1%的得票率獲得6票，由於未達5%的門檻之後不得再被全美棒球作家協會BBWAA提名。

野茂英雄之後日本選手在大聯盟雨後春筍般的冒出，比較知名的包括佐佐木主浩、鈴木一朗、松井秀喜、城島健司、岡島秀樹、松坂大輔、岩隈久志等人，目前還在大聯盟打拚的則有田中將大、前田健太、達比修有、大谷翔平與今年透過新版入札加盟水手的菊池雄星。

鈴木一朗2001年挑戰大聯盟就拿下美聯新人王雙料MVP，19年的美職生涯10屆全明星、10座金手套。其中新人年242支安打、新人年起連續10季單季200安以上、2004年單季262安至今仍是大聯盟紀錄，而美日通算4367支安打更是金氏世界紀錄認證的「世界職棒安打王」。