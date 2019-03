美國名人堂至今仍無亞洲球員　鈴木一朗有望締造歷史

▲鈴木一朗21日在東京巨蛋宣布引。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

水手21日東京海外賽對決運動家,鈴木一朗第8局擊出中間方向滾地球,游擊手攔截快傳一壘,壘審頓了一下舉起右手判定出局,不僅終結了水手隊這局的攻勢,也為鈴木一朗的傳奇生涯劃下「0安打」完美也不完美的句點。

鈴木一朗以45歲又150天的年紀擔任此役水手隊先發右外野手,不同於昨天的開幕戰2打席1個保送第4局就被換下場,這場比賽鈴木一朗直到8局第4個打席結束後才退場,接受全場歡呼,可惜鈴木一朗依然沒有擊出安打,開季2場比賽5打數0安打,為19年的大聯盟生涯劃下句點。

One final goodbye for a legend.



Ichiro tips his cap to the Tokyo crowd as he leaves his last MLB game. pic.twitter.com/2FgBfpmIV2