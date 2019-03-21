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鈴木一朗生涯最終戰！　菊池4.2局退場無緣勝投

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▲▼鈴木一朗，2019.03.20 東京開幕戰。（圖／路透社）

▲鈴木一朗。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

水手21日東京海外賽的第2場比賽，是45歲傳奇鈴木一朗生涯最終戰，同時也是菊池雄星生涯初登板。雖然水手2轟力挺取得3分領先，但菊池5局亂流失分後退場，4.2局的投球與生涯首勝擦身而過，5局結束水手3比2領先。

鈴木一朗昨日兩個打席都沒敲出安打，第4局獲得保送後被換下場，接受全場球迷歡呼，雖然總教練薩維斯（Scott Servais）賽後不保證是否持續讓一朗先發，但21日晚間17：35東京巨蛋續戰運動家仍讓他以第9棒先發右外野手身份出賽。

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此役另一個觀戰重點，今年從西武獅入札加盟水手的27歲強投菊池雄星，將在自己的國家投出生涯大聯盟的第一球，寫下歷史首位大聯盟日本出生球員，在日本進行大聯盟生涯初登板紀錄。

首局菊池雄星面對的第一個打席席米恩（Marcus Semien）擊出一壘方向軟弱滾地球，自行處理的同時與一壘手溝通不佳差點相撞，所幸順利踩壘拿下第一個出局數，接著對查普曼（Matt Chapman）飆出生涯首K，並且迫使下一棒的皮斯考提（Stephen Piscotty）打成外野飛球，由鈴木一朗接殺，使用16球其中9個好球，三上三下。

菊池第5局接連被敲安一、二壘有人，2出局席米恩擊出帶有1分打點安打後被換下場。接手的艾利亞斯（Roenis Elias）雖然讓查普曼打成滾地球，但一壘手布魯斯（Jay Bruce）接球失誤讓運動家再跑回一名打者。

菊池雄星初登板，4.2局使用91球其中58顆好球，被敲4支安打、1次保送送出3K，失掉2分其中1分為自責分，與生涯首勝擦身。

比賽進行中日本媒體爆料將在賽後記者會宣佈退休的鈴木一朗，第一個打席界外飛球出局，4局則是一壘方向滾地球出局，本季安打依然未開張。

關鍵字： 菊池雄星鈴木一朗水手運動家
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