環台賽／藍衫最後關頭失守　馮俊凱難掩失望

▲馮俊凱（中） 。（圖／Sonoko Tanaka）

記者洪偵源／屏東報導

環台賽連3站守住藍衫（亞洲冠軍）的中華隊一哥馮俊凱，21日在最後一站屏東站遭受日本車手猛烈夾擊，最終被攔胡搶走藍衫，向來情緒起伏不會寫在臉上的他，也難掩失望神情。

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從第四站南投站開始，日本國家隊與騎拿職業隊，就開始針對馮俊凱發動攻勢，南投站終點前在戰術運用下，擋住馮俊凱的位置，雖然保住藍衫，但失去衝擊單站冠軍與黃衫的機會。

由於南投站是集團衝線，黃衫、藍衫、衝刺衫，都還有機會在最後一天賽事翻盤，屏東站果然如預料，日本兩支車隊展開猛烈攻擊。

屏東站3個衝刺點，第一個衝刺點原本馮俊凱與杜志濠打開絕佳位置，結果大會帶錯路，集團暫停比賽，最後衝刺點換位置，馮俊凱錯過第一個機會。

對此馮俊凱認為：「雖然是錯失一個時機，不過我覺得那個都還好，因為我只要守住日本的就好，我不需要在前面，所以回到集團保留體力。」

日本接著終點前25公里處再度攻擊，馮俊凱與隊友守住這一波攻勢，沒有任何亞洲車手搶到減秒優惠，不過終點前13公里處，馮俊凱沒能擋住增田成幸最後一個衝刺減秒優惠名額，變成落後1秒。

之後馮俊凱也未能在終點衝線取得前三位置獲得減秒，最終讓出藍衫，由日本國家隊的增田成幸穿走藍衫，不過中華隊領隊王聖慜依舊頒發藍衫激勵獎金1000歐元（約新台幣35000）給馮俊凱。

馮俊凱覺得有點可惜，衝刺的時候沒有超過去，「其他隊友真的很努力在幫我，但我沒有行好守住那一口氣，很遺憾，但是比賽就是這樣子。」

「今天大家真的是戰到最後面，每個人都做得非常的非常的好。」馮俊凱提到：「以我自己的感覺，這次的表現真的非常好，整個氣氛都很好，大家的目標都一樣，同心協力要完成我們的目標。」

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