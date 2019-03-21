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中職／洪總經營副業　鬆餅球專賣店在球場開店

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▲總教練洪一中在全猿主場美食街建立全新日式洋食風新品牌「小鉄鬆餅球專賣」。（圖／桃猿提供）

▲總教練洪一中在全猿主場美食街建立全新日式洋食風新品牌「小鉄鬆餅球專賣」。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿迎接新球季，開幕戰「征服的起點」第四金續推美食新品牌、美食大企畫「OMIYAGE」，除了美食街推出四大美食品牌強化美食服務外，「OMIYAGE」與應猿店合作，強大的Lamigo食品伴手禮即將上市。總教練洪一中在全猿主場美食街建立全新日式洋食風新品牌「小鉄鬆餅球專賣」是最大亮點。

桃猿全猿主場將為美食街超過二十個知名品牌、25個櫃位更新「美食地圖」新企畫，總教練洪一中鐵捕全新日式洋食風新品牌「小鉄鬆餅球專賣」在全猿主場服務大家。

除了總教練洪一中個人品牌「小鉄鬆餅球專賣」在全猿主場成立外，2019年全猿主場美食街新進駐餐飲品牌包括全世界知名，來自印尼最強方便麵料理-營多麵、台灣傳統小吃霸主-鬍鬚張以及北台灣最強人氣小吃品牌-老陳涼麵。

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印尼最強方便麵料理品牌營多麵進駐全猿主場，呷泡麵升級世界級快煮麵料理；滷肉飯巨擘「鬍鬚張」要將旗下飯食美饌帶給10號隊友；來自板橋宵夜場最愛的老陳涼麵，沾醬與麵條的完美比例在全猿主場都看得到。韓國首選啤酒品牌樂天費茲啤酒在2019年成為全猿主場指定啤酒。

Lamigo桃猿自營品牌Food Monkeys與桃猿食堂也將繼續在3月23日起於西區服務大家，主打大聖牛腩飯、日式飯料理、超級霸剉冰以及中東沙威瑪料理。

除了美食持續進化外，營多麵將針對進場球迷以及會員卡友在三月開幕周為會員準備來店禮、滿足球迷朋友的胃，品牌多更多、美食選擇大無限。

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