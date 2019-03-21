環台賽／日本集團夾殺　馮俊凱最終站丟藍衫

▲ 馮俊凱 。（圖／Sonoko Tanaka，下同）



記者洪偵源／屏東報導

2019年自由車環台賽，21日進入最後一天的屏東站賽事，日本車手如賽前預料，開始追擊馮俊凱藍衫（亞洲冠軍），多次防守後最終被攔胡，由日本國家隊的增田成幸把藍衫穿回家。

請繼續往下閱讀...

今年中華隊從第一站台北市站就搶到藍衫，馮俊凱從第二站桃園站起，就連保3站藍衫，不過由於站站集團衝線，領先群車手秒數差距不大，連黃衫（個人總冠軍）都可能在最後翻盤。

屏東站賽前128公里處，還出現巡迴裁判領錯路，當時領先集團已離第一個衝刺點200公尺，比賽一度暫停數分鐘，最後衝刺點更改地點。

不過此時杜志濠已經與馮俊凱準備衝點，比賽繼續後，終點前25公里處，日本車手再度發動攻勢，但馮俊凱與隊友守住攻勢，未有亞洲車手搶點，守住秒數優勢。

但在終點前13公里，日本攻勢再起，騎拿隊與日本國家隊聯手關門，列車衝出卡位，馮俊凱在右側找到空隙殺出，但日本緊咬不放，此時為改變局勢的一刻。

澳洲車手庫利（Marcus Culey）率先通過衝刺點，拿到4秒減秒優勢，接著是彭源堂，最後增田成幸以半個車身搶在馮俊凱前拿到2秒減秒，第4的馮俊凱減1秒，就此落後增田成幸1秒。

因此馮俊凱在藍衫成績上落後1秒，最後的減秒就在終點，最終馮俊凱名列單站第42，進站成績4小時26分26秒，藍衫確定由增田成幸穿走。

屏東站單站冠軍由義大利尼伯隊洛納迪（Giovanni Lonardi）4小時26分20秒拿下，黃衫由加拿大弗洛伊車隊的克拉克（Jonathan Clarke）保住，綠衫（衝刺王）與紅點衫（登山王）也無變動，分別由騎拿的中島康晴與沛洛迪斯（Wilmar Paredes）所領走。

★中職賽事直播看這裡！