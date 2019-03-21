本季單場得分前6高排行榜　哈登一人包辦5席

▲哈登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

眾所皆知哈登(James Harden)的得分能力是聯盟頂尖，在先前火箭的低潮期，他憑藉一己之力帶領火箭升空，得分是爆量增加，21日面對灰熊一戰，休士頓不幸以125比126落敗，但這仍無法抵擋「大鬍子」的發揮，他又再次攻下57分，據統計，在本季6場得分最高的比賽中，哈登一人就包辦了5場。

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本季火箭經歷了一段「黑暗期」不僅有多名傷兵，球隊還遲遲找不到進攻方向，導致戰績一度掉到西區倒數第2，但哈登挺身而出，一人扛著火箭起飛，現在已經衝到西區第3的位置。這段期間，「大鬍子」得分大量增加，現在更以36.1分坐穩得分王。

面對灰熊一戰，火箭雖然都趨於下風，但憑藉哈登一人猛攻，硬把比賽拖入延長賽，雖然最後輸球，「大鬍子」仍然攻下57分，7籃板，8助攻，完全沒有人可以限制他得分。

根據統計，本季6場得分最高的比賽中，哈登就包辦了5場，其中1月24日客場對戰尼克一役攻下61分，也是本季最高分，另外還有2次的58分以及2次攻下57分，這6場比賽中，另一名上榜的就是黃蜂當家球星沃克(Kemba Walker)，當時對決七六人攻下生涯新高60分，這也是本季所有球員得到的第2高分。