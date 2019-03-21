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ABL／夢想家輕鬆剋戰狼　9連勝確定例行賽第一

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▲▼寶島夢想家，吳永盛、陳世念、鄭瑋、張耕淯、葛萊斯、錢肯尼。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家，輕鬆擊敗澳門戰狼，9連勝確定例行賽第一。（圖／寶島夢想家提供）

體育中心／綜合報導

寶島夢想家進行例行賽倒數第二場比賽，來到佛山作客澳門戰狼隊，開賽夢想家就打出19比2的攻勢，防守壓迫得讓戰狼喘不過氣，靠著轉換快攻以及流暢的團隊進攻，夢想家終場以99比88擊敗澳門戰狼取得九連勝以及賽季第19勝。

比賽開始，夢想家即拿出防守強度使戰狼頻頻失誤，葛萊斯轉換快攻盡情暴扣籃筐，火力旺盛的夢想家打出信心，錢肯尼快攻直接拔起三分出手命中打出一波19比2攻勢，單節更是轟下32分，進入第二節，開局田壘就強勢地在外線持球要單打，過掉防守者切入得手，夢想家換上張耕淯、吳松蔚、柴瑋人人皆有分數進帳，半場結束55:36夢想家遙遙領先。

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▲▼寶島夢想家，吳永盛、陳世念、鄭瑋、張耕淯、葛萊斯、錢肯尼。（圖／寶島夢想家提供）

▲鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲▼寶島夢想家，吳永盛、陳世念、鄭瑋、張耕淯、葛萊斯、錢肯尼。（圖／寶島夢想家提供）

▲張耕淯。（圖／寶島夢想家提供）

雖然第三節被追到8分之差，但夢想家本土球員抓住機會積極強攻，節末，鄭瑋助攻給吳永盛上籃、張耕淯快攻中距離拔起命中、柴瑋快攻上籃，夢想家在強勢的進攻之下奠定勝利基礎，終場夢想家以99比88延續九連勝。

本場比賽值得一提的是在激烈的進攻戰之下雙方籃板球、失誤次數並沒有太大差距，卻在助攻數有著懸殊的差距，夢想家整場傳出34助攻，而戰狼僅有14次，說明著夢想家多次靠著防守轉換快攻以及進攻傳導的流暢完成得分。

繳出6分2籃板1抄截的職業新秀張耕淯，對於自己近期獲得不少上場機會，「每場比賽都會告訴自己上場要好好把握機會，在場下時都在觀察場上的情況，學長們也會提點我，換我上場時就是做好防守、把握每次出手。」

寶島夢想家從上個賽季是聯盟墊底的球隊，到本季展現決心躍上聯盟第一，身在一切過程的吳松蔚談到這趟驚奇之旅表示，「從去年的名次到現在成為第一名，是蠻不可思議的旅程，雖然去年成績不理想，但還是一樣把握每一次機會努力拼到現在，這感覺無法形容真的感到非常感動，希望季後賽大家一起努力拿下冠軍。」

屢創連勝紀錄、位居聯盟第一，夢想家每一步都是紀錄，客場三連戰例行賽最終戰將在3月24(日)對上馬來西亞猛龍隊，有望取得十連勝收下賽季第20場勝利進入季後賽。夢想家隊史首場季後賽將在3月底彰化體育館主場開打，首場主場賽事售票預計在3/25(一)開賣。

關鍵字： 寶島夢想家ABL
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