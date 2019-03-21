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教頭承諾鈴木一朗21日會出賽　東京賽後是否引退備受矚目

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▲大聯盟海外開幕戰，水手鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手海外開幕戰，鈴木一朗以先發姿態出場。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

水手在20日的東京海外開幕戰，讓鈴木一朗在4局下半退場接受全場球迷、隊友甚至對手的歡呼，此舉不免讓球迷擔心「一朗是否要引退了？」。雖然總教練薩維斯（Scott Servais）承諾一朗在21日的東京賽依然會出賽，但東京賽結束後鈴木一朗的動向仍然備受矚目。

鈴木一朗在昨日的開幕戰以第9棒右外野手身份先發出賽，但隨著第4局保送上壘後就被換下場，紛紛接受隊友的擁抱、對手的致敬以及全場45000球迷的歡呼，此舉不免讓球迷懷疑，「一朗要引退了？」

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賽後水手總教練薩維斯向《MLB.com》記者約翰斯（Greg Johns）表示，「我們只想讓他有個在日本主場接受球迷歡呼的機會，這只是我們致敬他的方式，他絕對值得我們這麼做的。」水手傳奇選手小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）也向日本轉播單位解釋，這並不是大家最後一次看見一朗選手，「這只是一個儀式而已，一朗明天還是會上場，明天也會看到相同的場面。」另外，薩維斯也補充道，鈴木一朗21日仍然會出賽，只是不確定是否先發。

▲鈴木一朗退場與隊友握手擁抱，場面十分感動。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗4局退場，隊友紛紛上前致敬。（圖／達志影像／美聯社）

鈴木一朗昨天以45歲又149天的年紀擔任先發外野手，創下歷史第2老開幕戰先發野手紀錄。2打席沒敲出安打，但靠著保送站上一壘，也寫下繼2012年10月維茲奎爾（Omar Vizquel）之後，首位45歲以上高齡球員上壘紀錄。

生涯首次領小聯盟合約的鈴木一朗，春訓25打數僅敲出2支安打，打擊三圍是非常糟糕的.080/.179/.080，除了是要讓隊史重要球星有個美好的「結局」，又恰逢今年開季在東京巨蛋舉行，不然以鈴木一朗春訓成績實在不太可能進入開季名單。由於海外開幕戰擴編28人名單，回到美國後又要回歸26人，鈴木一朗是否能留在名單中備受矚目。

關鍵字： 鈴木一朗水手
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