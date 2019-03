教頭承諾鈴木一朗21日會出賽　東京賽後是否引退備受矚目

▲水手海外開幕戰,鈴木一朗以先發姿態出場。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

水手在20日的東京海外開幕戰,讓鈴木一朗在4局下半退場接受全場球迷、隊友甚至對手的歡呼,此舉不免讓球迷擔心「一朗是否要引退了?」。雖然總教練薩維斯(Scott Servais)承諾一朗在21日的東京賽依然會出賽,但東京賽結束後鈴木一朗的動向仍然備受矚目。

鈴木一朗在昨日的開幕戰以第9棒右外野手身份先發出賽,但隨著第4局保送上壘後就被換下場,紛紛接受隊友的擁抱、對手的致敬以及全場45000球迷的歡呼,此舉不免讓球迷懷疑,「一朗要引退了?」

Fans show all the respect to Ichiro at the Tokyo Dome as he comes out the game



(via @Cut4)pic.twitter.com/MqsH8YgHtm