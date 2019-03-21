巴特勒化身第四節先生進致勝球　七六人15分逆轉綠衫軍

▲巴特勒末節獨拿16分率隊反撲。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

七六人21日在主場迎來塞爾提克踢館，這場東區兩大豪強對決，費城一度落後達15分，但在決勝節恩比德(Joel Embiid)送給厄文一季關鍵火鍋，巴特勒(Jimmy Butler)又跳出來狂飆三分彈，單節獨拿15分，最後4.7秒還命中致勝中距離，最終費城就已118比115收下勝利取得6連勝。

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▲巴特勒命中致勝中距離。(影片取自Youtube，若遭移除請見諒)



過去兩隊交手19次，綠衫軍占盡優勢取得了17次勝利，開局他們同樣展現超強進攻能力，靠著厄文(Kyrie Irving)連飆2顆三分球，打出了11比3猛攻。眼看局勢要一面倒，七六人才逐漸找到手感，把比數追至19比19平手，無奈防守出現問題，對於厄文這點找不到解決辦法，單節就讓他攻下16分，首節打完七六人也以9分落後。

進入次節綠衫軍延續火燙手感，在6分55秒已經領先達15分，但七六人在防守端做出調整，讓塞爾提克在4分鐘內僅靠罰球拿2分，不過綠衫軍身為東區豪強，靠著厄文以及霍佛德(Al Horford)的內外聯手，依舊保持雙位數領先，半場結束七六人仍以58比69落後。

易籃後不到一分鐘，史馬特(Marcus Smart)就將「大帝」給推倒，被判定二級惡意犯規直接被驅逐出場，這也讓局勢發生改變，巴特勒、瑞迪克(JJ Redick)連續砍分，在5分03秒，恩比德又完成3分打，成功將比數追至82平手，但最後近3分鐘，費城進入得分荒，讓塞爾提克重新奪回領先帶著5分優勢進入末節。

▲恩比德攻下雙20。(影片取自Youtube，若遭移除請見諒)



決勝節戰局進入白熱化，儘管綠衫軍一度領先到9分，但巴特勒卻化身「第四節先生」開始主導戰局，先是連飆2記三分幫助球隊在5分鐘時追到105平手，雖然厄文很快反擊，但「吉巴」展現更強侵略性又攻下4分，讓費城握有2分領先。最後40.8秒，厄文強行突破禁區，卻遭到恩比德致命阻攻，隨後巴特勒在最後4.7秒又命中關鍵中距離奠定勝局，最終綠衫軍無力還擊以115比118落敗。

全場恩比德攻下「雙20]數據，得到37分，22籃板，4助攻；巴特勒拿下22分，4籃板，2助攻，其中15分集中在第四節；哈里斯(Tobias Harris) 21分，8籃板，3助攻。塞爾提克方面，厄文攻下36分，9籃板，4助攻；霍福德22分，6籃板，5助攻；羅齊爾(Terry Rozier) 20分，6籃板，1助攻。

▲恩比德。（圖／CFP）