運動雲

> >

巴特勒化身第四節先生進致勝球　七六人15分逆轉綠衫軍

ETtoday運動雲

▲▼巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

▲巴特勒末節獨拿16分率隊反撲。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

七六人21日在主場迎來塞爾提克踢館，這場東區兩大豪強對決，費城一度落後達15分，但在決勝節恩比德(Joel Embiid)送給厄文一季關鍵火鍋，巴特勒(Jimmy Butler)又跳出來狂飆三分彈，單節獨拿15分，最後4.7秒還命中致勝中距離，最終費城就已118比115收下勝利取得6連勝。

請繼續往下閱讀...

▲巴特勒命中致勝中距離。(影片取自Youtube，若遭移除請見諒)

過去兩隊交手19次，綠衫軍占盡優勢取得了17次勝利，開局他們同樣展現超強進攻能力，靠著厄文(Kyrie Irving)連飆2顆三分球，打出了11比3猛攻。眼看局勢要一面倒，七六人才逐漸找到手感，把比數追至19比19平手，無奈防守出現問題，對於厄文這點找不到解決辦法，單節就讓他攻下16分，首節打完七六人也以9分落後。

進入次節綠衫軍延續火燙手感，在6分55秒已經領先達15分，但七六人在防守端做出調整，讓塞爾提克在4分鐘內僅靠罰球拿2分，不過綠衫軍身為東區豪強，靠著厄文以及霍佛德(Al Horford)的內外聯手，依舊保持雙位數領先，半場結束七六人仍以58比69落後。

易籃後不到一分鐘，史馬特(Marcus Smart)就將「大帝」給推倒，被判定二級惡意犯規直接被驅逐出場，這也讓局勢發生改變，巴特勒、瑞迪克(JJ Redick)連續砍分，在5分03秒，恩比德又完成3分打，成功將比數追至82平手，但最後近3分鐘，費城進入得分荒，讓塞爾提克重新奪回領先帶著5分優勢進入末節。

▲恩比德攻下雙20。(影片取自Youtube，若遭移除請見諒)

決勝節戰局進入白熱化，儘管綠衫軍一度領先到9分，但巴特勒卻化身「第四節先生」開始主導戰局，先是連飆2記三分幫助球隊在5分鐘時追到105平手，雖然厄文很快反擊，但「吉巴」展現更強侵略性又攻下4分，讓費城握有2分領先。最後40.8秒，厄文強行突破禁區，卻遭到恩比德致命阻攻，隨後巴特勒在最後4.7秒又命中關鍵中距離奠定勝局，最終綠衫軍無力還擊以115比118落敗。

全場恩比德攻下「雙20]數據，得到37分，22籃板，4助攻；巴特勒拿下22分，4籃板，2助攻，其中15分集中在第四節；哈里斯(Tobias Harris) 21分，8籃板，3助攻。塞爾提克方面，厄文攻下36分，9籃板，4助攻；霍福德22分，6籃板，5助攻；羅齊爾(Terry Rozier) 20分，6籃板，1助攻。

▲七六人恩比德。（圖／CFP）

▲恩比德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA七六人塞爾提克恩比德巴特勒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門新聞

一朗被提前換掉擁抱告別　黑田博樹：這是對他的尊敬

Kobe挺湖人追AD　認同送走球哥等3潛力小將：再見掰掰

SBL／賽勒「縮水」4公分　許晉哲質疑：別讓大家看笑話

湖人不再續勵志老英格雷　10天短約簽火箭棄將馬查多

中職／桃猿賣大王沒賺錢　澄清湖一場7百人嚇跑劉保佑

林書豪拿6分板凳上聽雷納德指導　衛少轟42+11逼出OT還是輸

讀者回應

﻿

最新新聞

1ABL／夢想家9連勝確定例行賽第一

2中信兄弟洲際家庭席　22日會員優先購買

3雪城球員絆倒威廉斯遭無限期禁賽

4統一獅主場明賣　兆豐聯名享優惠

5中華男足24日先演友邦之戰

熱門新聞

1一朗提前退場　黑田博樹：這是尊敬

2Kobe挺湖人為追AD送走球哥等3小將

3SBL／賽勒解釋「縮水4公分」真相

4湖人不續約老英格雷簽馬查多

5桃猿賣大王沒賺錢　劉保佑：觀眾不進場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

佛光系統體育超威

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

新竹趕不及2021年主場　味全龍：會在企畫書說明

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366