詹姆斯14年首度缺席季後賽　Kobe：讓總冠軍更甜美

▲布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

洛杉磯湖人在詹姆斯(LeBron James)日前鼠蹊部受傷後，戰績急轉直下幾乎和季後賽無緣。這也是詹姆斯繼2004-05賽季之後，14年來首度無緣季後賽。「小飛俠」布萊恩(Kobe Brtant)也給予他建議表示：「必須不斷發奮努力，就是因為有這樣的賽季，才會讓總冠軍更甜美。」

目前湖人隊31勝40敗還剩下最後11場例行賽，已經和西區第八的快艇有10.5場勝差。先前在詹皇受傷期間，湖人僅僅繳出6勝11敗的慘淡戰績，成為本季轉捩點，從西區第六一路滑落到第九。不只詹姆斯，控衛博爾(Lonzo Bal)和英格雷(Brandon Ingram)兩名主力也因腳踝傷勢和血栓提前結束賽季，讓湖人走得坎坷。

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被問到如果要給詹姆斯建議，布萊恩會說什麼？他表示：「就是不斷鞭策自己持續努力，就是因為這樣的賽季，才讓總冠軍的滋味變得更甜美，更值得回味。」

「連續那麼多人受傷運氣真的不太好，當他們打起來的時候表現真的不錯，超越大家的預期。但碰上這些傷病，讓球隊受挫，戰力也因此失衡，要重整旗鼓也非常困難。但下個球季情況會好轉的。」

布萊恩也被問到，給魔術強森(Magic Johnson)等高層的建議，他表示：「現在最重要的就是耐心，你有很多機會做出不同決定，不論是交易或是讓年輕球員成長，你需要找到一個方向。」

▲詹姆斯。（圖／CFP）