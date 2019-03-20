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一朗被提前換掉擁抱告別　黑田博樹：這是對他的尊敬

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▲鈴木一朗退場與隊友握手擁抱，場面十分感動。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗退場與隊友握手擁抱，場面十分感動。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

大聯盟海外開幕戰20日開打由水手出戰運動家，鈴木一朗在四局下提前退場，與隊友擁抱、握手，運動家球員也報以掌聲，場面十分感動，傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）解釋這是水手球團特別為一朗舉行的儀式，黑田博樹則說：「這是對一朗的尊敬。」

此戰三局上，鈴木一朗獲得得點圈打擊機會，面對第二球就積極出棒，可惜打成內野飛球出局。四局上，鈴木一朗的第二打席，看了4球後才出棒，接著連4球都打成界外球，對於自己沒掌握好擊球點，感到有些懊惱，最後他選到保送上壘。

水手在四局下進行守備調度，一朗被換下場休息，將布魯斯（Jay Bruce）調至右外野，改由沃格爾巴赫（Daniel Vogelbach）鎮守一壘。退場的一朗獲得滿場球迷喝采，他也逐一和隊友握手擁抱。

日本轉播單位問到在場邊充當攝影師的小葛瑞菲，「這是最後一次見到一朗選手了嗎？」對此小葛瑞菲回應：「不是的，這只是一個儀式而已，一朗明天還是會上場，明天也會看到相同的場面。」黑田博樹也表示，「美國常常這樣做，這是對一朗的尊敬。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 鈴木一朗黑田博樹小葛瑞菲
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