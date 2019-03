一朗被提前換掉擁抱告別　黑田博樹：這是對他的尊敬

▲鈴木一朗退場與隊友握手擁抱,場面十分感動。(圖/達志影像/美聯社)



體育中心/綜合報導

大聯盟海外開幕戰20日開打由水手出戰運動家,鈴木一朗在四局下提前退場,與隊友擁抱、握手,運動家球員也報以掌聲,場面十分感動,傳奇小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)解釋這是水手球團特別為一朗舉行的儀式,黑田博樹則說:「這是對一朗的尊敬。」

Ichiro comes out of the game.



Pardon us, we're crying in the club rn. pic.twitter.com/09aKuLlsiQ