哈登本季對戰其它29隊　都砍過30分以上史上第一人

▲火箭哈登（圖／路透社）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭得分後衛「大鬍子」哈登（James Harden）本季已是恐怖得分武器，根據統計數據，哈登於本季對戰所有29支球隊都曾拿過30分以上，使他超越湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）的28支球隊成為史上最多支對戰球隊都繳出30分以上得分的球員。

哈登本季出賽67場比賽場均可砍下35.8分，如今季後賽將近，聯盟30支球隊例行賽互相對戰至少2次以上的賽程也將進入尾聲，根據NBA數據統計，哈登本季對戰29支球隊都拿過30分以上，這也讓他超越了2004年球季湖人布萊恩的28次與1986年球季公牛喬丹（Michael Jordan）的22次成為史上最多支對戰球隊都拿過30分以上的球員。

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▲哈登進攻技術令對手相當難以捉摸。（圖／路透）

回顧哈登本季得分紀錄，29支球隊他都砍下30分以上分數，扣除所屬球隊火箭，哈登寫下的此紀錄，等同於稱霸全聯盟所有球隊。他更於對戰尼克與籃網時還曾砍下61分與58分。

哈登的可怕得分表現，也讓他在本季不斷寫下各種紀錄，除本季是首位投進300顆三分球的球員外，連40場得分超過25分以上也超越喬丹成史上第四，他本季單打次數已達千次以上是本季最多，連續32場砍下30分以上為史上第二，還曾繳出60分、11助攻、10籃板表現成為史上第一位60分大三元的球員。

哈登目前無人能敵且防不勝防的得分火燙表現，先前曾遭《ESPN》球評畢拉普斯開玩笑表示，要守住哈登，只有火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）做得到，因為他可以不讓哈登上場，雖有趣，但也相當中肯。

▼火箭教練丹東尼（右）（圖／達志影像／美聯社）