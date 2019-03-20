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中職／譜寫桃猿3連霸年度歌曲「征服」　小男孩開幕公演

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▲小男孩樂團寫桃猿年度歌曲「征服」。（圖／桃猿提供）

▲小男孩樂團寫桃猿年度歌曲「征服」。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿2019年度歌曲再度與小男孩樂團攜手合作，藉由小男孩樂團豐富的創作力以及主唱米非陽光的熱嗓，以王者之姿譜寫2019年屬於全猿主場、邁向三連霸的搖滾鉅作「征服」。

「征服」是Lamigo桃猿隊繼「Super Monkeys」、「We Are」之後第三支與知名樂團合作的年度主題曲，也是連續第二年由小男孩樂團操刀年度代表曲。小男孩四位團員邁入一個全新里程，與Lamigo桃猿隊以及10號隊友一起枕戈待旦，超越已經創造的顛峰，繼續在2019年度激烈的賽事中征服對手。

小男孩樂團歷經咬牙備戰的艱辛，累積鍛鍊的養分，對音樂奮鬥不懈的堅持與熱忱就像Lamigo桃猿隊征服旅程般，征服夢想，踏上俯瞰的巔峰；征服迷惘 ，跨越阻擋勝利的心牆。

「征服」由團長昌哥填詞，漢斯、陶山譜曲，告訴大家，小男孩樂團的精神就是肩並肩共同征服一切難關，世上沒有名叫仁慈的敵人，大聲告訴對手：「We are fighting to the end！」

「征服」將分為全猿CONQUER版以及小男孩人生版，而Lamigo全猿CONQUER版將以全猿主場熱血MV形式在3月23日開幕戰首播，而小男孩樂團也將在全猿主場代表Lamigo為職棒三十年開幕演出。

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