中職／譜寫桃猿3連霸年度歌曲「征服」　小男孩開幕公演

▲小男孩樂團寫桃猿年度歌曲「征服」。(圖/桃猿提供)

體育中心/綜合報導



Lamigo桃猿2019年度歌曲再度與小男孩樂團攜手合作,藉由小男孩樂團豐富的創作力以及主唱米非陽光的熱嗓,以王者之姿譜寫2019年屬於全猿主場、邁向三連霸的搖滾鉅作「征服」。



「征服」是Lamigo桃猿隊繼「Super Monkeys」、「We Are」之後第三支與知名樂團合作的年度主題曲,也是連續第二年由小男孩樂團操刀年度代表曲。小男孩四位團員邁入一個全新里程,與Lamigo桃猿隊以及10號隊友一起枕戈待旦,超越已經創造的顛峰,繼續在2019年度激烈的賽事中征服對手。



小男孩樂團歷經咬牙備戰的艱辛,累積鍛鍊的養分,對音樂奮鬥不懈的堅持與熱忱就像Lamigo桃猿隊征服旅程般,征服夢想,踏上俯瞰的巔峰;征服迷惘 ,跨越阻擋勝利的心牆。

「征服」由團長昌哥填詞,漢斯、陶山譜曲,告訴大家,小男孩樂團的精神就是肩並肩共同征服一切難關,世上沒有名叫仁慈的敵人,大聲告訴對手:「We are fighting to the end!」



「征服」將分為全猿CONQUER版以及小男孩人生版,而Lamigo全猿CONQUER版將以全猿主場熱血MV形式在3月23日開幕戰首播,而小男孩樂團也將在全猿主場代表Lamigo為職棒三十年開幕演出。