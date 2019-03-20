湖人何時可以重返季後賽？　Kobe：可能明年吧

▲詹皇轉戰湖人卻打出了令人失望的一季。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

湖人本季狀況無疑讓外界都感到很失望，不僅全隊都被交易傳聞纏上，還有著大量的傷病潮，現在基本上已經無緣季後賽可以打，對於開季喊著要重返季後賽的紫金軍團來說有很大落差，究竟洛杉磯什麼時候可以重返季後賽，現在也成外界心中一大問號，湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)先前受訪就表示可能明年。

詹姆斯(LeBron James)本季西進效力湖人，原先所有人都期盼他能帶領年輕球員闖進睽違5年的季後賽，但隨著例行賽來到尾聲，湖人戰績31勝40敗，排在西區第11名，距離第8的快艇已經有著10場勝差，意味著將連續6季無法闖入季後賽，這完全不是當初外界所能預期的表現。

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紫金軍團會有如此糟糕的情況，很大原因就是他們在季中交易為了得到戴維斯(Anthony Davis)，將全隊小將放上檯面，導致軍心渙散，原先還卡位在西區前8位置，卻再交易傳出後不斷輸球，掉出了季後賽行列。對於何時能重返季後賽，這也是許多湖人球迷以及外界的疑問，而「老大」受訪時談論到這問題表示，「可能明年吧」一向信心爆表的布萊恩，語氣也相當不肯定，可見現在的紫金軍團已經讓人失望到底。

▲老大不確定湖人到底什麼時候可以重返季後賽。（圖／路透社）