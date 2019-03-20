接見桃猿隊提三支箭　蔡英文：職棒新球隊有新進展

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者歐建智／台北報導

總統蔡英文20日接見中華職棒去年總冠軍Lamigo桃猿隊，她說：「去年創造歷史接見台灣大賽總冠軍，形成傳統要一次一次辦下去。」針對2年前喊出提升台灣棒運3支箭，蔡英文表示，增加職棒隊有新的進展，二軍制度更健全了，提升棒球場軟硬體方面，新竹棒球場今年就要改建動工。

從去年開始總統蔡英文接見2017年年中職總冠軍球隊Lamigo桃猿隊，桃猿隊去年2連霸，蔡英文20日再接見中職2018年總冠軍Lamigo桃猿隊，連2年接見桃猿。蔡英文說：「桃猿最強不只是口號。」

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蔡英文表示，今年1月31日棒協跟職棒聯盟簽署協議，很多球迷記憶中，棒協跟職棒常常有爭執不休，各方努力下開始合作，為台灣棒球努力，今年底世界棒球12強賽，要組最強國家隊為前進東京奧運備戰衝刺。

她表示，去年創造歷史接見台灣大賽總冠軍，形成傳統要一次一次辦下去，今年再接見桃猿，代表國家對棒球運動的重視。

蔡英文表示，2年前提到台灣棒球3支箭，增加職棒隊、二軍制度更健全、棒球場硬軟體設施更強化，增加職棒隊有新的進展，二軍在各球團努力下成為二軍球員成長的環境 ，棒球場軟硬體設施的最佳例子是新竹市棒球場，預計今年動工，三支箭往正確方向進行。