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不想輪休！　丹東尼：不讓哈登上場他會變得很煩躁

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▲火箭哈登、保羅、丹東尼；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹東尼表示不讓哈登上場他會很煩躁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

隨著例行賽來到尾聲，許多要衝擊季後賽的球隊都會開始減少主力球員上場時間甚至會選擇輪休，為的就是能健康地衝擊季後賽，不過火箭當家球星哈登(James Harden)卻不想休息，主帥丹東尼(Mike D'Antoni)還表示若不讓「大鬍子」上場，他還會感到很焦躁，但球隊還是會盡力去控制哈登出場時間。

火箭季初打得並不理想，戰績一度掉到西區倒數第2，隨後又有大量傷兵潮困擾，但哈登一人力挽狂瀾，帶領火箭再次升空，現在已經重返西區第3的行列，只是這段期間，哈登的消耗相當大，對於要衝擊季後賽的火箭來說，勢必得讓他休息，加上他有著肩傷以及頸傷的困擾，不過「大鬍子」卻沒有想要休戰的意思。

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負責調度的丹東尼就表示，「他熱愛打球，也喜歡上場比賽。當我把他換下場的時候，哈登會變很煩躁。但我們還是會盡量把他上場時間控制在33至34分鐘左右，我覺得這樣哈登應該可以接受。

本季哈登場均上場37.3分鐘，是全聯盟第2多，僅次於巫師後衛畢爾(Bradley Beal)的37.6分鐘，大量的出戰也影響到了哈登表現，儘管他依然能繳出漂亮數據，但可以見到哈登近期比賽中時常出現疲態，進入季後賽若火箭依舊要仰仗哈登逆天表現，必會處於劣勢，得有更多球員站出來幫忙分擔壓力，才有望在西區殺出重圍。

▲火箭哈登。（圖／路透社）

▲哈登本季出場時間全聯盟第2多。（圖／路透社）

關鍵字： NBA火箭哈登
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