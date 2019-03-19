中職／中信兄弟攜手臺中市政府　三大主軸深耕台中

▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟19日舉辦「中信兄弟與台中市政府合作記者會」，由台中市的大家長盧秀燕市長率領各局處市府長官及中國信託商業銀行最高顧問暨中信兄弟球團常務理事代表馮寄台顧問、中信兄弟陳信揚董事長、劉志威領隊、伯納總教練領軍一軍教練及球員出席。

中信兄弟與臺中市政府攜手宣示，中信兄弟將於今年度深耕臺中，共同加深中信兄弟在臺中的在地化經營；加強中信兄弟與「棒球之都」臺中的連結加廣中臺灣棒球運動的密切合作，中信兄弟也誓言將重返榮耀，全力將本季冠軍留在臺中!再現黃潮。

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▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

為深化雙方各層面的合作策略,將以「發展五級棒球」、「臺中在地經營」、「帶動城市行銷」為三大合作主軸，後續亦將推出更多具體的方案，共同行銷臺中。

希望能夠將職棒賽事的觀賽人潮轉化為臺中市的觀光人潮，進而提升周邊觀光、旅遊、住宿、育樂等各項消費的效益。中信兄弟未來在各類的活動安排上皆以臺中在地美食、觀光景點等為最優先考量，希望來到洲際棒球場的球迷也能安排上一趟臺中小旅遊。另外也努力將洲際棒球場打造為旅遊臺中必造訪景點，也希望成為臺中居民閒暇時光休閒好去處。

▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

記者會三大合作主軸為:「發展五級棒球」，臺中市的少棒(國小)、青少棒(國中)、青棒(高中)、大專及成棒隊伍發展體系，多年來在市府和各學校、企業的努力下，持續為我國棒球培育各級優秀人才。

身為職業棒球球團，中信兄弟將與臺中市政府更密切合作，完整五級棒球的發展藍圖。「臺中在地經營」，臺中擁

有「棒球之都」美名，除了國際賽、職業賽吸引外國和外地球迷以外，更希望臺中在地球迷朋友們感受到棒球運動帶來的熱潮，讓棒球真正融入到市民的生活中，健康身心、活力臺中。

中信兄弟也推出臺中市民獨享的優惠方案，「週三-臺中市學生制服日」及「週五-臺中市上班族解放日」。「帶動城市行銷」，中華職棒今年邁入三十週年，中信兄弟將以棒球運動為平台，結合不同種類的運動、娛樂或藝文活動，吸引各族群的觀眾來到洲際棒球場，帶動臺中市觀光產業，歡迎大家一起來感受臺中的魅力。

今日活動現場也邀請到臺中市臺灣人壽成棒隊、忠孝國小少棒隊、力行國小少棒隊、西苑中學青少棒、青棒隊、中山國中青少棒隊、興大附農青棒隊、逢甲大學及國立臺灣體育運動大學等五級棒球隊共襄盛舉。再加上中信兄弟專屬啦啦隊「Passion Sisters」熱力開場。

中信兄弟主場開幕戰將於26日在臺中洲際棒球場進行，盧秀燕市長當天也將赴洲際棒球場開球;26日到31日開幕週「台中兄弟」集結豐富的台中元素。本季中信兄弟共安排 46場賽事於臺中進行，也是中信兄弟當家球星「恰恰」彭政閔及隊長「紅龜」陳江和的引退年。