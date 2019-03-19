運動雲

> >

中職／中信兄弟攜手臺中市政府　三大主軸深耕台中

ETtoday運動雲

▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟19日舉辦「中信兄弟與台中市政府合作記者會」，由台中市的大家長盧秀燕市長率領各局處市府長官及中國信託商業銀行最高顧問暨中信兄弟球團常務理事代表馮寄台顧問、中信兄弟陳信揚董事長、劉志威領隊、伯納總教練領軍一軍教練及球員出席。

中信兄弟與臺中市政府攜手宣示，中信兄弟將於今年度深耕臺中，共同加深中信兄弟在臺中的在地化經營；加強中信兄弟與「棒球之都」臺中的連結加廣中臺灣棒球運動的密切合作，中信兄弟也誓言將重返榮耀，全力將本季冠軍留在臺中!再現黃潮。

請繼續往下閱讀...

▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

為深化雙方各層面的合作策略,將以「發展五級棒球」、「臺中在地經營」、「帶動城市行銷」為三大合作主軸，後續亦將推出更多具體的方案，共同行銷臺中。

希望能夠將職棒賽事的觀賽人潮轉化為臺中市的觀光人潮，進而提升周邊觀光、旅遊、住宿、育樂等各項消費的效益。中信兄弟未來在各類的活動安排上皆以臺中在地美食、觀光景點等為最優先考量，希望來到洲際棒球場的球迷也能安排上一趟臺中小旅遊。另外也努力將洲際棒球場打造為旅遊臺中必造訪景點，也希望成為臺中居民閒暇時光休閒好去處。

▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

記者會三大合作主軸為:「發展五級棒球」，臺中市的少棒(國小)、青少棒(國中)、青棒(高中)、大專及成棒隊伍發展體系，多年來在市府和各學校、企業的努力下，持續為我國棒球培育各級優秀人才。

身為職業棒球球團，中信兄弟將與臺中市政府更密切合作，完整五級棒球的發展藍圖。「臺中在地經營」，臺中擁
有「棒球之都」美名，除了國際賽、職業賽吸引外國和外地球迷以外，更希望臺中在地球迷朋友們感受到棒球運動帶來的熱潮，讓棒球真正融入到市民的生活中，健康身心、活力臺中。

▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟也推出臺中市民獨享的優惠方案，「週三-臺中市學生制服日」及「週五-臺中市上班族解放日」。「帶動城市行銷」，中華職棒今年邁入三十週年，中信兄弟將以棒球運動為平台，結合不同種類的運動、娛樂或藝文活動，吸引各族群的觀眾來到洲際棒球場，帶動臺中市觀光產業，歡迎大家一起來感受臺中的魅力。

今日活動現場也邀請到臺中市臺灣人壽成棒隊、忠孝國小少棒隊、力行國小少棒隊、西苑中學青少棒、青棒隊、中山國中青少棒隊、興大附農青棒隊、逢甲大學及國立臺灣體育運動大學等五級棒球隊共襄盛舉。再加上中信兄弟專屬啦啦隊「Passion Sisters」熱力開場。

▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟主場開幕戰將於26日在臺中洲際棒球場進行，盧秀燕市長當天也將赴洲際棒球場開球;26日到31日開幕週「台中兄弟」集結豐富的台中元素。本季中信兄弟共安排 46場賽事於臺中進行，也是中信兄弟當家球星「恰恰」彭政閔及隊長「紅龜」陳江和的引退年。

▲中信兄弟與台中市政府合作。（圖／中信兄弟提供）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

中天主播「卡脖撞奶2女記者」 發文互嗆...東森要告

熱門新聞

快訊／「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

林書豪11投7中谷底反彈飆20分　狂切找回準度隊友好嗨揮毛巾

費城人9連敗仍在休息室打電動　桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃　勇士難阻馬刺9連勝

「這網友厲害到爆」　鄧紫棋、林書豪相見歡

林書豪對尼克砍20分創轉隊新高　暴龍128比92輕鬆獲勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1中學五人南澳小個子游森拼國手

2中學五人高中決賽展開　民雄拼三連霸

3文化制霸　廖敏雄：沒奪冠會不舒服

4郭阜林開轟成空響　悍將賞獅首敗

5中華男足友誼賽0比0踢平緬甸

熱門新聞

1「香港飛魚」練泳猝死得年26

2林書豪反彈飆20分　隊友好嗨揮毛巾

3桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

4柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃

5這網友厲害到爆　鄧紫棋、豪哥相見歡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

07/29 兄弟 vs 富邦 賽前，張立昂與葉星辰聯手進行開球，為比賽拉開序幕

萬人北海岸齊跑萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會紀錄！

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

下勾投手生存之道

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366