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「我想給每位小球迷球鞋」　球星小動作讓人永生難忘

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▲詹姆斯、喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

 記者林育正／綜合報導

去年12月初，湖人以111比88在客場踢館灰熊。而在比賽結束前，詹姆斯(LeBron James)結束前，他就注意到了灰熊23歲的助理器材經理米勒( Brianè Miller)。「我每年來這裡，都注意到她穿著我的球鞋，但沒跟她說過什麼。」當他脫下了16號的 LeBron 16s後，像米勒示意要她過來，「你非常努力工作，我很感謝。」

米勒眼淚瞬間潰堤，拿著球鞋接受詹皇擁抱。詹姆斯把影片貼在Instagram上，獲得720萬次觀看和11,936個留言。「真的是美夢成真，這一刻太神奇了。」米勒說。曾經有人開價10萬美元，約300萬台幣希望她顆愛詹皇戰靴，但她拒絕了。她更在Instagram的個人檔案中寫道「2018年12月8日改變我的人生」。

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有些球星喜歡在拿下勝利心情好的時候送鞋，但米歇爾(Donovan Mitchell)偏好在賽前熱身後，把鞋送給提早進場的粉絲，也藉此有多一點互動拍照、簽名等等。日前一名爵士比賽每場必看，卻第一次進場的102歲鐵粉摩根( Roberta Morgan)，就獲得米歇爾的簽名鞋。她拿起簽名鞋，就像舉起冠軍獎杯一樣。

而衛斯布魯克(Russell Westbrook)也對小朋友超親切，比賽結束後他習慣掃視場邊，尋找穿著0號球衣的小球迷送上球鞋，跟他們打鬧摸摸頭。但有時，他也會丟完球鞋就立即跑回休息室。「有時候我會等一下，看大家的反應，看到他們驚喜的表情真的很棒。」

最讓人印象深刻的一次，就是他在賽前用球鞋和小球迷哈里森(Harrison)換一片Pizza，「小朋友來看比賽，終於有機會看見球員，我也會找到和他們互動的方式。送球衣、簽名、鞋子等等，我幾乎每場比賽都給。」衛斯布魯克透露，小時候他只到現場看過1場NBA，因此他想盡其所能給予回饋。「我沒辦法給每個小孩球鞋，如果可以的話，我會這麼做。」

▲雷霆衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲衛斯布魯克。（圖／CFP）

關鍵字： 簽名鞋款
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