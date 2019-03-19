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最真誠的寶貴時光　大咖球星送簽名鞋款風潮席捲NBA

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▲▼厄文(Kyrie Irving)。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

近年在NBA場邊可以看到不少球星都不吝將球鞋送給場邊的小孩球迷們。2017年厄文(Kyrie Irving)剛加入塞爾提克的第二場熱身賽過後，走向場邊穿著他騎士舊戰袍的小球迷，把自己的Kyrie 3脫下來給了他。「可以幫我簽名嗎？你是我最喜歡的球員，我有你全部的東西。」厄文回答說：「當然沒問題。」

而這段影片在推特觀看次數爆衝來到96萬次，還有8000次轉發，因此送球鞋也逐漸成為球星和死忠支持者最親切的互動方式。「有些都是隨機的時刻，球員不一定知道我們有在拍，也因此這些畫面才珍貴，這次最真誠的一面。」NBA社群和數位內容副總卡尼(Bob Carney)表示。

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而到了厄文的第四場熱身賽，他看到對手黃蜂板凳區後面，有位穿著他塞爾提克球衣的球迷。厄文在賽後穿著襪子就衝了過去，送出了熱騰騰的Kyrie 3s。而柯瑞(Stephen Curry)、詹姆斯(LeBron James)、衛斯布魯克(Russell Westbrook)、米歇爾(Donovan Mitchell)等球星也都這麼做。

在NBA450位球員之中，只有7人有簽名鞋款，送出比賽穿過的球鞋不僅讓球迷感到暖心，也透過社群媒體發散。在那些比賽已成定局的客場比賽，先發球員先行下場休息後，就有時間掃描場邊，穿著自己球衣的年輕球迷。

2016年柯瑞就在魔術隊主場，看到舉著標語的勇士球迷，他在生日那天花了400美元的積蓄買票進場。那晚柯瑞轟下51分，當下就把藍白配色的 Curry 2s遞給球場保全人員，請他轉交該名球迷。現在柯瑞也會親自走到場邊，並由保全協助將球迷帶場邊線，並且彎腰在還在腳上的球鞋簽名，今年他也經常送出 Curry 6的原形鞋款。

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

除了在客場送鞋，今年是勇士在甲骨文球場的最後一季，因此他也經常在主場放送，感謝10年來的支持。「甲骨文球場的氣氛沒有地方能夠取代，我在這裡的第一季，票沒有賣完，但感覺就是同。他們是真正的籃球迷，超級投入比賽，看著比賽情緒也跟著起伏。」

關鍵字： 簽名寫款送球鞋
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