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唐西奇收穫第5次大三元　有望挑戰菜鳥全能紀錄

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▲▼唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇完成本季第5次大三元。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

達拉斯獨行俠今（19）日交手紐奧良鵜鶘，作客的鵜鶘在延長賽中以129比125擊敗獨行俠。不過獨行俠陣中的「天才金童」唐西奇（Luka Doncic）今天繳出29分、13籃板、10助攻，完成本季第5度大三元，離菜鳥賽季第2多的8次大三元越來越接近。

前一戰唐西奇因膝傷缺賽，今天歸隊先發打了全隊最久的38分鐘，並且攻下29分、13籃板、10助攻，三項數據都是全隊最高，儘管命中率欠佳，但幾乎可以說以一己之力對抗鵜鶘大軍。鵜鶘今天最猛的是藍道（Julius Randle），他攻下30分外帶9籃板；戴維斯（Anthony Davis）被控管上場時間只有打20分鐘，但還是高效繳出20分、6籃板、5助攻。

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▲▼唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲明星賽過後唐西奇數據有些下滑。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇在明星賽後的投籃命中率不如上半季理想，尤其在三分外線的命中率落差更為明顯，另外場均失誤也有偏高的跡象，不過這可能也與他在進攻端獲得更多持球責任有關。

唐西奇總共出賽65場，完成5次大三元。菜鳥年締造最多大三元的是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的26次，接下來是七六人西蒙斯（Ben Simmons）的8次以及魔術強森（Magic Johnson）的7次。唐西奇無法追上大O，不過獨行俠本季還剩下12場比賽，唐西奇還有希望「超魔術趕西門」成為史上製造大三元第2多的菜鳥。

唐西奇本季場均能攻下21.1分、7.5籃板、5.8助攻，NBA已經相隔9年沒有出現過菜鳥年能繳出20＋5＋5的全能數據，上一個完成的是2009-10賽季的伊文斯（Tyreke Evans）。NBA史上也只有「大O」、喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）等人曾完成過這項壯舉。

▼唐西奇有望在新人全能紀錄榜上留名。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇Luka Doncic
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