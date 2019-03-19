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木棒限制投手發展？廖敏雄：基層好球帶太大才是問題

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▲文化大學曾柏融。（圖／記者張克銘攝）

▲廖敏雄認為，基層棒球好球帶太大，是限制投手發展的最大問題。（圖／記者張克銘攝）

記者路皓惟／天母報導

為因應三級棒球國際賽趨勢，台灣高中棒球從鋁棒改打木棒，一直球迷爭論的話題，有人認為打木棒影響投手發展，但在文化大學總教練廖敏雄眼中，其實木棒、鋁棒都不是大問題，最重要的還是好球帶大小，這才是真正影響投手的最大問題。

針對高中球員該打木棒還是鋁棒的問題，他認為最大影響對象不在打者，而是投手。他說，「其實高中生打木棒或鋁棒都沒有什麼差，但不可否認投手擁有一顆140公里以上速球，搭配120公里變化球，就可以在木棒組生存的不錯。」

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如果投手在這樣的狀態下，就能夠擁有壓制能力，自然會少了進步的動機，廖敏雄說：「面對拿木棒的打者，只要正常發揮就能有不錯的投球成績，但碰上拿鋁棒的打者，對於投手威脅性就大，投手必須想辦法從控球、球速以外的部分去學習突破。」

近年台灣業餘投手實力進步，球速也越飆越快，但不少球員進入職棒後，往往控球出現問題，潛力無法有效發揮。廖敏雄指出，其實打木棒、鋁棒都不是真正的大問題，最直接的問題還是出在基層好球帶太大，好球帶大到讓投手覺得很好丟，這才是影響投手發展的關鍵因素。

廖敏雄表示，「基層比賽為了節省時間，主審好球帶非常大，讓投手覺得很好丟，但進到職棒後好球帶變小，投手控球突然就不見了，所以要全面提升投手實力，應該從縮小好球帶開始，必須讓投手學著丟準，稍微偏差就是壞球，進壘角度不好就會挨打，這樣投手自己才會求進步，對台灣投手養成才會更有幫助。」

▲廖敏雄 。（圖／記者張克銘攝）

▲文化大學總教練廖敏雄 。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 廖敏雄文化大學
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