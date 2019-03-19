印地安人鮑爾對教士飆9K　傳教士重啟交易想法

▲印地安人投手鮑爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

印地安人主力投手鮑爾（Trevor Bauer）18日對戰教士主投5.2局飆出9K，但印地安人仍以1比3輸球，鮑爾也收下敗投，但賽後卻傳出教士與印地安人重啟討論交易鮑爾與賽揚強投庫魯柏（Corey Kluber）。

鮑爾此役主投5局飆出9K，但前2局雖送出4K，但也被教士攻下3分，第三第四局他狀況回穩未再掉分數，第五局送出第9K後第7局就退場休息，他此役被打2支全壘打2支安打，有3分自責分，也收下敗投。

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▲鮑爾單場飆出9K



鮑爾此役吞下敗投，但根據《The Athletic》記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，教士與印地安人賽後傳出重新啟動討論交易鮑爾與庫魯柏，且金額比去年休賽所討論的金額降低不少，但消息指出兩隊不太可能在開幕戰前交易。

鮑爾與陣中前賽揚強投庫魯柏去年休賽期間就曾傳出交易傳聞，雖然最後印地安人選擇不賣，但先前也傳出比起庫魯柏，印地安人更傾向賣掉鮑爾。

鮑爾為印地安人近年來的二號先發投手，他上季出賽28場，主投175.1局繳出221次三振與近四年新低的43分自責分，防禦率高達2.21更是6年生涯最佳，去年他也入選明星賽，賽揚票選落在第6名。

鮑爾今年春訓表現也相當不錯，他擔任5場先發，主投21.1局，送出25次三振，投球與三振次數都是春訓最多，防禦率繳出3.80則為春訓第13。