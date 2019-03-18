鈴木一朗退場　陽岱鋼上場代打再被三振、連3K

▲讀賣巨人陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒讀賣巨人18日跟大聯盟水手隊熱身賽，水手隊日籍球員鈴木一朗先發9棒右外野手，3打席無安打退場，連2場對巨人熱身賽都是3打席無安打，6打席沒有敲出安打，被1次三振。巨人台灣野手陽岱鋼在8局下代打，結果再被三振，2場熱身賽3次打擊都是三振。水手以6比5擊敗巨人。

鈴木一朗17日戰讀賣巨人隊，3打數沒有敲安打，18日再戰巨人隊，還是排在9棒右外野手，結果一樣3打數沒有安打。

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讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼，在17日熱身賽先發7棒指定打擊，結果2次打擊都被三振。18日再對水手，並未被排在先發名單中，卻在8局下二出局5比6落後上場代打，吞下三振。

一朗在3局上首位上場打擊，對巨人投手坂本工的內角高球打成一壘滾地球出局，還是沒有安打。

巨人在3局下無人出局攻占二壘，田中俊太打出右外野飛球，鈴木一朗接殺後，馬上長傳三壘，球沒有落地直接傳到三壘手手套中，二壘跑者跑了一半又退回去，巨人監督原辰德也對鈴木一朗的強肩驚訝不已。

3局下巨人利用失誤攻下1分，水手隊在4局上先取得1分追平，一出局滿壘時貝克漢打出二壘安打打進2分超前，一出局二、三壘有人，輪到鈴木一朗打擊，巨人換左投戸千明，在2好2壞時紅中直球未揮棒遭到三振，低頭露出懊惱神情。

鈴木一朗在7局上3比5落後時，首位打者上場打擊，巨人換投手櫻井俊貴，打出中外野飛球被接殺。他在7局上打完之後，便退場休息，2場熱身賽、6打席無安打。