運動雲

> >

鈴木一朗退場　陽岱鋼上場代打再被三振、連3K

ETtoday運動雲

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲讀賣巨人陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒讀賣巨人18日跟大聯盟水手隊熱身賽，水手隊日籍球員鈴木一朗先發9棒右外野手，3打席無安打退場，連2場對巨人熱身賽都是3打席無安打，6打席沒有敲出安打，被1次三振。巨人台灣野手陽岱鋼在8局下代打，結果再被三振，2場熱身賽3次打擊都是三振。水手以6比5擊敗巨人。

鈴木一朗17日戰讀賣巨人隊，3打數沒有敲安打，18日再戰巨人隊，還是排在9棒右外野手，結果一樣3打數沒有安打。

請繼續往下閱讀...

讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼，在17日熱身賽先發7棒指定打擊，結果2次打擊都被三振。18日再對水手，並未被排在先發名單中，卻在8局下二出局5比6落後上場代打，吞下三振。

一朗在3局上首位上場打擊，對巨人投手坂本工的內角高球打成一壘滾地球出局，還是沒有安打。

巨人在3局下無人出局攻占二壘，田中俊太打出右外野飛球，鈴木一朗接殺後，馬上長傳三壘，球沒有落地直接傳到三壘手手套中，二壘跑者跑了一半又退回去，巨人監督原辰德也對鈴木一朗的強肩驚訝不已。

3局下巨人利用失誤攻下1分，水手隊在4局上先取得1分追平，一出局滿壘時貝克漢打出二壘安打打進2分超前，一出局二、三壘有人，輪到鈴木一朗打擊，巨人換左投戸千明，在2好2壞時紅中直球未揮棒遭到三振，低頭露出懊惱神情。

鈴木一朗在7局上3比5落後時，首位打者上場打擊，巨人換投手櫻井俊貴，打出中外野飛球被接殺。他在7局上打完之後，便退場休息，2場熱身賽、6打席無安打。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

熱門新聞

瑞士公開賽／球沒落地都不放棄　李洋蹲地、躺著狂擋4球登BWF

日職／王柏融戰運動家吞2K後　6下敲右外野二壘打1打點　

ABL／夢想家擊退龍頭火焰登頂　菲國輸球還打人爆衝突

中職／膝傷困擾引退　蔡仲南：興農牛讓我看清事實

日職／火腿戰運動家　王柏融先發第5棒指定打擊

中職／曾想過放棄！王建民余文彬指導　游霆崴球速激增20公里

讀者回應

﻿

最新新聞

1Nike為威廉森製造一雙強化版！

2桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

3黃恩賜飆151公里自認失投球太多

4國泰險勝　林育庭生涯千分再等等

5佛系訓練！佛光山系統學校好成績

熱門新聞

1李洋蹲地、躺著狂擋4球登BWF

2王柏融戰運動家　6下敲右外野二壘打

3夢想家退龍頭火焰　雙方出拳衝突

4膝傷引退　阿甘：興農讓我看清事實

5火腿戰運動家　王柏融先發第5棒指定打擊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

萬人北海岸齊跑萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會紀錄！

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

日職／下半身緊繃後復出熄火　王柏融：手感跑掉再調整

下勾投手生存之道

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366