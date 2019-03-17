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衛少被K湯守住氣不過就衝撞　16次技術犯規被禁賽遷怒記者

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▲▼雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／CFP） 

▲衛斯布魯克。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

雷霆不僅以88比110難堪比分在主場敗給勇士，衛斯布魯克(Russell Westbrook)第二節單打湯普森(Klay Thompson)不成，還直接朝著持球的他衝撞，吞下本季第16次技術犯規將被禁賽1場，賽後還遷怒記者。

衛少拿球直接單打，可惜沒能收獲效果只能將球勉強投出，直接落到湯普森手上。但衛少怒氣沖天直接衝撞湯普森，讓勇士輕鬆賺罰球機會。吃下技術犯規後衛少還怒瞪裁判碎碎念，可能認為湯普森的防守動作有犯規。

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「你已經累計16次技術犯規，你希望能被撤銷不被禁賽嗎？」有記者問，衛少回答：「下一題。」「你知道自己已經有15次技術犯規了嗎？」、「你對此感到失望嗎？」記者陸續發問，他都已「下一題」帶過，心情相當不悅。此役他罕見外線7投全部落空，全場僅拿下7分。

「我知道當他全力以赴比賽，被撞被吹犯規的感覺，當然不好受。我希望他能上場，之後我們會再看怎麼處理。」雷霆總教練總教練多諾萬（Billy Donovan）說。

禁賽將使衛斯布魯克損失24萬美元，但也讓雷霆奢侈稅省了52萬。儘管雷霆排在西區第五在季後賽安全範圍之內，但得和火箭和拓荒者爭奪季後賽主場優勢。
 

關鍵字： 衛斯布魯克技術犯規
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