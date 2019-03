衛少被K湯守住氣不過就衝撞　16次技術犯規被禁賽遷怒記者

▲衛斯布魯克。(圖/CFP)



記者林育正/綜合報導

雷霆不僅以88比110難堪比分在主場敗給勇士,衛斯布魯克(Russell Westbrook)第二節單打湯普森(Klay Thompson)不成,還直接朝著持球的他衝撞,吞下本季第16次技術犯規將被禁賽1場,賽後還遷怒記者。

衛少拿球直接單打,可惜沒能收獲效果只能將球勉強投出,直接落到湯普森手上。但衛少怒氣沖天直接衝撞湯普森,讓勇士輕鬆賺罰球機會。吃下技術犯規後衛少還怒瞪裁判碎碎念,可能認為湯普森的防守動作有犯規。

「你已經累計16次技術犯規,你希望能被撤銷不被禁賽嗎?」有記者問,衛少回答:「下一題。」「你知道自己已經有15次技術犯規了嗎?」、「你對此感到失望嗎?」記者陸續發問,他都已「下一題」帶過,心情相當不悅。此役他罕見外線7投全部落空,全場僅拿下7分。

「我知道當他全力以赴比賽,被撞被吹犯規的感覺,當然不好受。我希望他能上場,之後我們會再看怎麼處理。」雷霆總教練總教練多諾萬(Billy Donovan)說。

禁賽將使衛斯布魯克損失24萬美元,但也讓雷霆奢侈稅省了52萬。儘管雷霆排在西區第五在季後賽安全範圍之內,但得和火箭和拓荒者爭奪季後賽主場優勢。



Russell Westbrook picked up his 16th technical of the season versus the Warriors — meaning he'll be suspended for the next #Thunder game ... unless it's rescinded. Here's Russ on the technical & having to miss a game. pic.twitter.com/pAYystJrCp