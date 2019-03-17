鈴木一朗戰日職巨人球迷歡呼　3打席無安打、陽岱鋼吞2K

▲鈴木一朗東京巨蛋熱身賽戰讀賣巨人。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

美國職棒日本東京海外賽，水手隊17日上午11點（台北時間）與日本職棒巨人隊進行熱身賽，水手隊日籍球員鈴木一朗擔任先發9棒右外野手，2局下上場打擊全場歡呼，觀眾拿著手機猛拍，他打出外野飛球出局，共打了3個打席沒有安打退場休息。巨人隊陽岱鋼連2打席被三振退場。

美職大聯盟運動家隊與水手隊到日本東京進行海外賽，水手隊17日先與日職巨人隊在東京巨蛋進行熱身賽，眾所矚目的鈴木一朗踏上東京巨蛋比賽。

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鈴木一朗打先發9棒右外野手，水手在1局上利用一出局滿壘攻下1分，鈴木一朗在2局下無人出局一、二壘有人時打擊，全場歡聲雷動，拿起手機猛拍，他打出外野飛球出局，全場掌聲送他回休息室。

▲鈴木一朗東京巨蛋熱身賽戰讀賣巨人。（圖／達志影像／美聯社）

讀賣巨人台灣野手陽岱鋼擔任先發7棒指定打擊，2局下一出局一、三壘有人時上來，結果遭到三振。巨人在3局下打進1分追平。

水手在4局上進攻，鈴木一朗他4局上一出局一壘有人，第2次上場打擊，第1球打出去出局。

陽岱鋼在4局下無人出局一、二壘有人，再度被三振，巨人之後利用失誤占滿壘，靠推進取得超前1分。巨人在5局下由坂本勇人轟出陽春砲再拿1分。

鈴木一朗在6局上一出局一壘有人再度打擊，面對左投田口麗斗先是2壞球，打出右外野邊線界外球，讓大家虛驚一場以為是安打，之後打出游擊滾地球造成三出局，鈴木一朗也退場休息。

陽岱鋼由於前2打席都被三振，6局下被換代打退場。

▲鈴木一朗東京巨蛋熱身賽戰讀賣巨人。（圖／達志影像／美聯社）



