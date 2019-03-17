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KD缺陣沒差！柯瑞飆33分、衛少打鐵　勇士作客輕取雷霆

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▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞轟下33分完全比下衛斯布魯克。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士今（17）日作客奧克拉荷馬雷霆，衛冕軍勇士近況欠佳，陣中大將杜蘭特（Kevin Durant）因傷再度缺陣無緣交手老東家，但過往擅長打第三節的勇士隊今天首節就爆發，並且在柯瑞（Stephen Curry）砍下全場最高的33分，外加團隊防守壓制讓雷霆命中率僅3成出頭，終場勇士以110比88輕取雷霆。

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

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▲勇士湯普森首節狀況比柯瑞火燙。（圖／CFP）

一開賽柯瑞就先用三分球向奧克拉荷馬球迷打招呼，雷霆亞當斯（Steven Adams）則是強打禁區為球隊開張，不過勇士「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）手感火燙個人拿10分，為球隊打出一波17比5的強力攻勢，衛斯布魯克（Russell Westbrook）此時頻頻進攻籃筐站上罰球線暫時止血，不過勇士換柯瑞接手飆分，首節結束勇士就握有41比27的領先。

次節喬治（Paul George）連續2個中距離命中，再加上施洛德（Dennis Schroder）為雷霆連拿6分，此時勇士板凳軍團紛紛起義，貝爾（Jordan Bell）、李文斯頓（Shaun Livingston）再加上庫克（Quinn Cook）也連續要回6分，這節雙方你來我往，不過雷霆「衛少」打鐵還被吹一個技術犯規，上半場結束勇士64比46擴大領先。

▲▼雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲雷霆喬治攻下29分。（圖／CFP）

易籃再戰，喬治與格蘭特（Jerami Grant）聯手命中3記三分縮小分差，不過柯瑞在3分鐘內買到2次三分罰球機會命中5分，兩隊互有來往，不過勇士「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）能裡能外，也讓分差最多來到20分，不過施洛德在節末命中三分，第三節終了勇士以87比71領先。

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

▲柯瑞飆進5記三分。（圖／CFP）

末節一開始卡森斯強打禁區站上罰球線，隨後雷霆莫里斯（Markieff Morris）三分命中，不過李文斯頓也連拿4分有所回應，此時勇士先發陣容大多在場下休息，但雷霆沒把握機會追分，得分出現乾旱，將近3分鐘沒有分數進帳，隨後才靠著亞當斯籃下取分才化解得分荒，不過時間已經一分一秒流逝，雷霆也沒辦法追近比數，終場勇士以110比88輕鬆擊敗雷霆。

勇士連兩戰客場交手火箭、雷霆告捷收下2連勝；雷霆則是吞下2連敗。本場比賽柯瑞轟下33分全場最高，湯普森有著23分挹注，卡森斯則有12分；雷霆得分最多的是喬治29分，反觀一哥衛斯布魯克僅有7分，雖然還有8籃板、9助攻的表現，不過全場16投僅2中命中率不到2成也是球隊落敗主因。

▼雷霆衛斯布魯克嚴重打鐵。（圖／CFP）

▲▼雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士雷霆衛斯布魯克Russell Westbrook柯瑞Stephen Curry
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