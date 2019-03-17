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萬金石／「印帝」周庭印衛冕全馬國內男子冠軍　朝破全國努力

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▲▼ 2019新北萬金石馬拉松,全馬國內第一周庭印 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 2019新北萬金石馬拉松,全馬國內第一周庭印 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

全台唯一銀標賽事「2019新北市萬金石馬拉松」17日上午6點30分準時開跑，其中在男子全馬42公里國內第一，由去年冠軍「印帝」周庭印以2小時31分51秒蟬聯第一，整體感覺都比去年好，成績也出乎意料的滿意。

2019新北市萬金石馬拉松有來自29國共350位外籍選手已就備戰位置，其中有世界排名前300、共計20多位國內外菁英好手參賽，身為地主、老家在金山的周庭印去年首度參賽以2小時35分拿下第一，今年以菁英選手的身份參賽，跑出2小時31分51秒衛冕第一。

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▲▼ 2019新北萬金石馬拉松,全馬國內第一周庭印 。（圖／記者謝孟儒攝）

周庭印提到，「前半段有想跟著國外選手，但後段還是想說保守一點，到了28公里才慢慢拉開距離，回程有點逆風難跑，不過跟去年比起來，天氣好太多，去年很悶熱。」而自己身體狀況，由於還在服消防替代役，加上剛結束完青年盃10000公尺拿下第二，並沒有調整到最好。

「因此沒想到可以跑那麼快，就有維持到水準還滿意。」周庭印的名言就是「擋在自己前面的永遠只有自己」，而他下個月20日即將退伍，和去年比起來，賽事的規劃滿有感覺的部分，是在今年自己被列在菁英選手，「感受到菁英選手的起跑區還有更衣室等，不用和其他人一起擠，感覺很好。」

周庭印提到，「因為消防役常常需要待命，睡眠有點中斷不足，台北馬之後至今身體狀況沒有調整到最好，希望可以在退伍後再做調整。」另外，全國馬拉松紀錄保持人許績勝老師看好他、何盡平（本屆萬金石國內男子第二）以及張嘉哲能打破紀錄，周庭印笑稱，「老師太高估我了，我就朝這個目標再努力一點。」

▲▼ 2019新北萬金石馬拉松,全馬國內第一周庭印 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 萬金石印帝周庭印
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