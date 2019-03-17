運動雲

> >

2019新北萬金石馬拉松萬人齊聚萬里　上午6點30分鳴槍開跑

ETtoday運動雲

▲▼ 2019新北萬金石馬拉松 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 2019新北萬金石馬拉松 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

全台唯一銀標賽事「2019新北市萬金石馬拉松」17日登場，來自29國共350位外籍選手已就備戰位置，其中超過40位國內外菁英好手，包括首次參賽有「日本女版川內」之稱的吉富博子，更吸引萬人齊聚，全馬賽事上午6點30分準時開跑！

▲▼ 2019新北萬金石馬拉松 。（圖／記者謝孟儒攝）

請繼續往下閱讀...

2019新北市萬金石馬拉松17日清晨在萬里太平洋翡翠灣盛大舉辦，包括全程馬拉松、14公里快樂馬（6：50開跑）、7公里迷你馬（7：00開跑）賽事，在新北市長侯友誼、中華田徑協會理事長葉政彥鳴槍下，馬拉松上午6點30分正式開跑，國際田總觀察員MASSIMO MAGNANI 將全程觀賽，不僅是國外好手，國內好手包括「印帝」周庭印、何盡平、去年萬金石國內女一的蔡雅安都要一拼個人最佳。

▲▼ 2019新北萬金石馬拉松 。（圖／記者謝孟儒攝）

侯友宜表示，萬金石今年第17屆，自己就參加了12屆，一路看著他從地方行賽事要升為國際銀標認證的賽事，逐步符合國際認證標準，優秀的選手可藉此提高積分爭取東奧資格，能夠培育更多台灣具有潛力的選手，也可以讓更多熱愛跑步的朋友挑戰自己，更重要的是，希望未來持續努力往金標邁進。

MASSIMO MAGNANI則表示，萬金石馬拉松賽道場佈安排看來，是世錦賽等級，非常專業的安排，從里程與服務標示、菁英水手安排、水站、藥檢等非常專業，將會建議國際田總考慮讓新北申辦世界半程馬拉松。

▲▼ 2019新北萬金石馬拉松 。（圖／記者謝孟儒攝）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

熱門新聞

中職／陳琥確定開季二軍出發　伯納：過於安逸缺乏狠勁

中職／率領猿二軍擊敗爪一軍！林振賢：沒有不能用的兵

CBA／林志傑轟14分　廣廈季後賽被聽牌

HBL／頭抬起來你們沒輸　陳定杰自己紅了眼眶

中職／比王威晨還晚轟！艾銳克：今年他打擊都會有強風

HBL／光復如願攻蛋　球隊教師何長仁照約定爬進球場

讀者回應

﻿

最新新聞

12019新北萬金石馬拉松上午6點30分開跑

2「麟洋配」三局退南韓組合殺進決賽

3史上第一次　南山男女籃同進決賽

4林志傑14分廣廈被聽牌

5麥班達：富邦成功打成肉搏戰

熱門新聞

1陳琥過於安逸缺乏狠勁　開季二軍

2猿二軍勝一軍！林振賢：沒有不能用的兵

3林志傑14分廣廈被聽牌

4你們沒輸　陳定杰紅了眼眶

5比王威晨還晚轟！艾銳克

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

日職／下半身緊繃後復出熄火　王柏融：手感跑掉再調整

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-明仁國中

下勾投手生存之道

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366