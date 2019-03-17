2019新北萬金石馬拉松萬人齊聚萬里　上午6點30分鳴槍開跑

▲ 2019新北萬金石馬拉松 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

全台唯一銀標賽事「2019新北市萬金石馬拉松」17日登場，來自29國共350位外籍選手已就備戰位置，其中超過40位國內外菁英好手，包括首次參賽有「日本女版川內」之稱的吉富博子，更吸引萬人齊聚，全馬賽事上午6點30分準時開跑！

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2019新北市萬金石馬拉松17日清晨在萬里太平洋翡翠灣盛大舉辦，包括全程馬拉松、14公里快樂馬（6：50開跑）、7公里迷你馬（7：00開跑）賽事，在新北市長侯友誼、中華田徑協會理事長葉政彥鳴槍下，馬拉松上午6點30分正式開跑，國際田總觀察員MASSIMO MAGNANI 將全程觀賽，不僅是國外好手，國內好手包括「印帝」周庭印、何盡平、去年萬金石國內女一的蔡雅安都要一拼個人最佳。

侯友宜表示，萬金石今年第17屆，自己就參加了12屆，一路看著他從地方行賽事要升為國際銀標認證的賽事，逐步符合國際認證標準，優秀的選手可藉此提高積分爭取東奧資格，能夠培育更多台灣具有潛力的選手，也可以讓更多熱愛跑步的朋友挑戰自己，更重要的是，希望未來持續努力往金標邁進。

MASSIMO MAGNANI則表示，萬金石馬拉松賽道場佈安排看來，是世錦賽等級，非常專業的安排，從里程與服務標示、菁英水手安排、水站、藥檢等非常專業，將會建議國際田總考慮讓新北申辦世界半程馬拉松。